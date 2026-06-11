Nu börjar VM i fotboll

Den 11 juni börjar

VM i fotboll för herrar.

Tävlingen är i USA,

Kanada och Mexiko.

Därför är det

tre invigningar

i tre olika länder.

Den 11 juni är det invigning

i Aztecastadion

i staden Mexico City

i Mexiko.

Artisten Shakira ska sjunga

VMs egen låt Dai Dai.

Flera andra artister uppträder.

Direkt efter invigningen

spelar Mexikos lag

sin första match i VM.

De spelar mot Sydafrika.

Matchen börjar klockan 21.

VM är en viktig tävling för många.

Flera miljarder människor

brukar titta på matcherna på tv.

I Sverige kan du se VM

i SVT och TV4.

Den första dagen på VM

kan du se i TV4.

De börjar klockan 19.30.

48 länder är med i VM.

Sverige är ett av dem.

Sverige spelar sin första match

den 15 juni.

De spelar mot Tunisien.

Matchen är i Mexiko.

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