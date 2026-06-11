Sport

  • FOTBOLLSLANDSLAGET

    Sveriges lag i fotboll har åkt till VM. De spelar första matchen den 15 juni. Foto: Svenska fotbollförbundet

  • 49ers Mexico Game Football

    Aztecastadion i Mexico City. Här är invigningen av VM den 11 juni. Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT

  • Music-Shakira World Cup

    Artisten Shakira. Foto: Bruna Prado/AP/TT

  • Toronto Stadium WCup Soccer

    VM är i tre länder. Här jobbar en person med en gräsmatta i Kanada. Där är flera matcher. Foto: Frank Gunn/AP/TT

Nu börjar VM i fotboll

Den 11 juni börjar
VM i fotboll för herrar.
Tävlingen är i USA,
Kanada och Mexiko.
Därför är det
tre invigningar
i tre olika länder.

Den 11 juni är det invigning
i Aztecastadion
i staden Mexico City
i Mexiko.

Artisten Shakira ska sjunga
VMs egen låt Dai Dai.
Flera andra artister uppträder.

Direkt efter invigningen
spelar Mexikos lag
sin första match i VM.
De spelar mot Sydafrika.
Matchen börjar klockan 21.

VM är en viktig tävling för många.
Flera miljarder människor
brukar titta på matcherna på tv.

I Sverige kan du se VM
i SVT och TV4.
Den första dagen på VM
kan du se i TV4.
De börjar klockan 19.30.

48 länder är med i VM.
Sverige är ett av dem.

Sverige spelar sin första match
den 15 juni.
De spelar mot Tunisien.
Matchen är i Mexiko.

8 SIDOR

11 juni 2026

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1 kommentar
  1. Linus p skriver:
    11 juni, 2026 kl. 12:46

    heja Sverige vi är bäst 🤗🤗🤗💗💗💞🤩🤗😘😍

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