Nej till farligt ämne

En företag i Eskilstuna

ville använda ett farligt

och förbjudet ämne.

Men nu har företaget ändrat sig.

De säger nej till ämnet.

Det berättar SVT.

Företaget är kinesiskt

och heter Senior Material.

De har en fabrik i Eskilstuna.

Fabriken ska göra delar

till batterier till elbilar.

Företaget ville använda

det farliga och förbjudna

ämnet metylenklorid.

De hade fått tillstånd till det.

Men folk i Eskilstuna

började protestera.

En domstol

stoppade fabriken.

Nu ändrar sig företaget.

De säger nej till ämnet.

De ska använda

andra ämnen i stället.

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