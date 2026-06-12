Sverige
Senior Materials fabrik i Eskilstuna. Foto: Jessica Gow/TT
Nej till farligt ämne
En företag i Eskilstuna
ville använda ett farligt
och förbjudet ämne.
Men nu har företaget ändrat sig.
De säger nej till ämnet.
Det berättar SVT.
Företaget är kinesiskt
och heter Senior Material.
De har en fabrik i Eskilstuna.
Fabriken ska göra delar
till batterier till elbilar.
Företaget ville använda
det farliga och förbjudna
ämnet metylenklorid.
De hade fått tillstånd till det.
Men folk i Eskilstuna
började protestera.
En domstol
stoppade fabriken.
Nu ändrar sig företaget.
De säger nej till ämnet.
De ska använda
andra ämnen i stället.
8 SIDOR
12 juni 2026