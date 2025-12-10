Sverige
Prinsessan Sofia träffade den kända sexbrottslingen Jeffrey Epstein flera gånger år 2005. Foto: H Eberlund/TT
En gammal bild på Jeffrey Epstein och Donald Trump. Foto: Thomas Krych/AP/TT
Prinsessan träffade Epstein
Jeffrey Epstein var
en känd sexbrottsling
från USA.
Han gjorde sexbrott
mot barn och unga kvinnor.
Det finns en hemlig
undersökning om honom.
Delar av den är nu känd.
Undersökningen visar
att prinsessan Sofia
träffade Epstein flera gånger
under år 2005.
Det var innan hon gifte sig
med prins Carl Philip.
Kungahuset har sagt
att det stämmer.
– Prinsessan Sofia
har blivit presenterad
för Epstein några få gånger,
säger kungahuset.
Epstein ville betala
en utbildning till Sofia.
Han ville hjälpa henne
att bli skådespelare.
Men hon fick problem
med tillstånd att vara i USA.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.
Kungahuset säger att Sofia
inte har gått någon
utbildning för skådespelare.
Jeffrey Epstein
- Jeffrey Epstein var
en känd sexbrottsling
från USA.
- Han gjorde sexbrott
mot barn och unga kvinnor.
- Epstein tog livet av sig
efter att poliserna
tagit fast honom.
- Det hände år 2019.
- Epstein kände också
en kvinna i Sverige.
- Hon hjälpte honom
att få kontakt med unga
svenska kvinnor.
- En av dem var
prinsessan Sofia.
- Kvinnan var vän med
många rika och kända personer.
- Hon samarbetade med
Handelshögskolan i Stockholm.
