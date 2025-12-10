Prinsessan träffade Epstein

Jeffrey Epstein var

en känd sexbrottsling

från USA.

Han gjorde sexbrott

mot barn och unga kvinnor.

Det finns en hemlig

undersökning om honom.

Delar av den är nu känd.

Undersökningen visar

att prinsessan Sofia

träffade Epstein flera gånger

under år 2005.

Det var innan hon gifte sig

med prins Carl Philip.

Kungahuset har sagt

att det stämmer.

– Prinsessan Sofia

har blivit presenterad

för Epstein några få gånger,

säger kungahuset.

Epstein ville betala

en utbildning till Sofia.

Han ville hjälpa henne

att bli skådespelare.

Men hon fick problem

med tillstånd att vara i USA.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter.

Kungahuset säger att Sofia

inte har gått någon

utbildning för skådespelare.

8 SIDOR och TT