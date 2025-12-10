Sverige

  • WEB_INRIKES

    Prinsessan Sofia träffade den kända sexbrottslingen Jeffrey Epstein flera gånger år 2005. Foto: H Eberlund/TT

  • Britain Trump Epstein

    En gammal bild på Jeffrey Epstein och Donald Trump. Foto: Thomas Krych/AP/TT

Prinsessan träffade Epstein

Jeffrey Epstein var
en känd sexbrottsling
från USA.
Han gjorde sexbrott
mot barn och unga kvinnor.

Det finns en hemlig
undersökning om honom.
Delar av den är nu känd.

Undersökningen visar
att prinsessan Sofia
träffade Epstein flera gånger
under år 2005.
Det var innan hon gifte sig
med prins Carl Philip.

Kungahuset har sagt
att det stämmer.

– Prinsessan Sofia
har blivit presenterad
för Epstein några få gånger,
säger kungahuset.

Epstein ville betala
en utbildning till Sofia.
Han ville hjälpa henne
att bli skådespelare.
Men hon fick problem
med tillstånd att vara i USA.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.

Kungahuset säger att Sofia
inte har gått någon
utbildning för skådespelare.

8 SIDOR och TT

Jeffrey Epstein

  • Jeffrey Epstein var
    en känd sexbrottsling
    från USA.
  • Han gjorde sexbrott
    mot barn och unga kvinnor.
  • Epstein tog livet av sig
    efter att poliserna
    tagit fast honom.
  • Det hände år 2019.
  • Epstein kände också
    en kvinna i Sverige.
  • Hon hjälpte honom
    att få kontakt med unga
    svenska kvinnor.
  • En av dem var
    prinsessan Sofia.
  • Kvinnan var vän med
    många rika och kända personer.
  • Hon samarbetade med
    Handelshögskolan i Stockholm.
Ansiktsbild Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tog livet av sig år 2019 innan det blev en rättegång mot honom. Foto: AP/TT

10 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Vinter skriver:
    10 december, 2025 kl. 12:33

    …oj….e…Epstein kände också en kvinna i Sverige….?… Vem…?… Va…?… Tack…

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar