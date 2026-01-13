Färre vill försvara Sverige

Aldrig tidigare

har så många i Sverige sagt

att de vill ha ett starkt försvar.

Men jämfört med förra året

är det färre personer

som själva vill försvara Sverige

med vapen i hand.

Det visar en ny undersökning

från Myndigheten

för psykologiskt försvar, MPF.

Michael Claesson är chef

för Sveriges militärer.

– Det är klart att det

är ett problem, säger han.

Men han tror att om kriget

blir verklighet kommer många

att ställa upp för Sverige.

Fler än tidigare är rädda

för att Sverige ska bli attackerat

av något annat land.

De flesta i undersökningen

tycker att Sverige

är ett bra land att leva i.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du?

Skriv gärna en kommentar.