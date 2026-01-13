Sverige
En svensk soldat under en övning. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Färre vill försvara Sverige
Aldrig tidigare
har så många i Sverige sagt
att de vill ha ett starkt försvar.
Men jämfört med förra året
är det färre personer
som själva vill försvara Sverige
med vapen i hand.
Det visar en ny undersökning
från Myndigheten
för psykologiskt försvar, MPF.
Michael Claesson är chef
för Sveriges militärer.
– Det är klart att det
är ett problem, säger han.
Men han tror att om kriget
blir verklighet kommer många
att ställa upp för Sverige.
Fler än tidigare är rädda
för att Sverige ska bli attackerat
av något annat land.
De flesta i undersökningen
tycker att Sverige
är ett bra land att leva i.
8 SIDOR/TT
En jättebra nyhet men inte så bra att ingen vill försvara landet❤❤❤
„[…] av något annat land.“ Vackert formulerat. Vem skulle kunna komma i fråga på grund av vilka handlingar/uttalanden?
För det första behöver svenska politiker och deras barn försvara Sverige med vapen i händerna.
Jag tycker om 8 sidorna för att jag kan varje dag titter och kolla, men lyssnar många gånger som fångar och svar också.
Jag kommer aldrig försvara sverige jag försvarar inte ett land som kränker mig och mina rättigheter
Våra politiker är dom falskaste som finnns
Obligatorisk värnplikt är lösningen, när väl kriget är här så behöver vi kunna hantera vapen för att skydda oss. Se hur ryssarna gör mot civila.
Kenneth – det är redan obligatorisk värnplikt. Den återfördes.
Stellt euch vor es wäre Krieg und keiner geht hin.
Jag skulle gärna försvara vårt
land och skulle uppskatta om dom som inte vill det flyttar till nåt annat land.
Skamligt att höra att det finns åsikter om att INTE försvara vårt land och demokratin … ställ dessa främst vid ett eventuellt angrepp på vårt land.
Hoppas ryssland tar sverige
Era jävla svenskar fuck you all
K4 försvara du sverige
Det känns fel att vi skördar politikerna idiotiska beslutet, om att gå med Nato. Sverige hade varit neutralt i 200 år, tills Biden tvingade våra fega politikerna att gå med Nato. Förlita sig på American’s ledare är det dummaste, och nu upprepas det med Trump. Man vill försvara landet, men det känns som man försvarar politikerna istället.😤😤😤😠
Inshalla hur mår du ientligen???du vräker ur dig en massa skit åk hem ditt du kommer ifrån.hejdå jag kan packa din väska.
Jag är kvinna och jag kommer att försvara vårt vackra land.
insallah 🤯🤯🤡🤡🤡🤠🤠🤠🤠🤮🤮
Då har man nog inget val
Det är bara att ställa upp