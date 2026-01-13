Sverige

En soldat med målat ansikte ligger ner med ett vapen och siktar.

En svensk soldat under en övning. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Färre vill försvara Sverige

Aldrig tidigare
har så många i Sverige sagt
att de vill ha ett starkt försvar.

Men jämfört med förra året
är det färre personer
som själva vill försvara Sverige
med vapen i hand.

Det visar en ny undersökning
från Myndigheten
för psykologiskt försvar, MPF.

Michael Claesson är chef
för Sveriges militärer.

– Det är klart att det
är ett problem, säger han.

Men han tror att om kriget
blir verklighet kommer många
att ställa upp för Sverige.

Fler än tidigare är rädda
för att Sverige ska bli attackerat
av något annat land.

De flesta i undersökningen
tycker att Sverige
är ett bra land att leva i.

8 SIDOR/TT

13 januari 2026

  1. anonym skriver:
    13 januari, 2026 kl. 13:31

    En jättebra nyhet men inte så bra att ingen vill försvara landet❤❤❤

  2. Hubert Berghaus skriver:
    13 januari, 2026 kl. 13:34

    „[…] av något annat land.“ Vackert formulerat. Vem skulle kunna komma i fråga på grund av vilka handlingar/uttalanden?

  3. Jurist skriver:
    13 januari, 2026 kl. 15:18

    För det första behöver svenska politiker och deras barn försvara Sverige med vapen i händerna.

  4. Suraya skriver:
    13 januari, 2026 kl. 16:07

    Jag tycker om 8 sidorna för att jag kan varje dag titter och kolla, men lyssnar många gånger som fångar och svar också.

  5. Id skriver:
    13 januari, 2026 kl. 16:09

    Jag kommer aldrig försvara sverige jag försvarar inte ett land som kränker mig och mina rättigheter

  6. Id skriver:
    13 januari, 2026 kl. 16:21

    Våra politiker är dom falskaste som finnns

  7. Kenneth skriver:
    13 januari, 2026 kl. 17:23

    Obligatorisk värnplikt är lösningen, när väl kriget är här så behöver vi kunna hantera vapen för att skydda oss. Se hur ryssarna gör mot civila.

  8. Anonym skriver:
    13 januari, 2026 kl. 17:39

    Kenneth – det är redan obligatorisk värnplikt. Den återfördes.

  9. Glatzenkopf68 skriver:
    13 januari, 2026 kl. 17:55

    Stellt euch vor es wäre Krieg und keiner geht hin.

  10. Absolut skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:02

    Jag skulle gärna försvara vårt
    land och skulle uppskatta om dom som inte vill det flyttar till nåt annat land.

  11. K4 skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:08

    Skamligt att höra att det finns åsikter om att INTE försvara vårt land och demokratin … ställ dessa främst vid ett eventuellt angrepp på vårt land.

  12. Inshallah skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:14

    Hoppas ryssland tar sverige

  13. Inshallah skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:15

    Era jävla svenskar fuck you all

  14. Inshallah skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:16

    K4 försvara du sverige

  15. Sigma skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:30

    Det känns fel att vi skördar politikerna idiotiska beslutet, om att gå med Nato. Sverige hade varit neutralt i 200 år, tills Biden tvingade våra fega politikerna att gå med Nato. Förlita sig på American’s ledare är det dummaste, och nu upprepas det med Trump. Man vill försvara landet, men det känns som man försvarar politikerna istället.😤😤😤😠

  16. Katja skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:36

    Inshalla hur mår du ientligen???du vräker ur dig en massa skit åk hem ditt du kommer ifrån.hejdå jag kan packa din väska.

  17. Elisabeth skriver:
    13 januari, 2026 kl. 18:38

    Jag är kvinna och jag kommer att försvara vårt vackra land.

  18. . skriver:
    13 januari, 2026 kl. 19:05

    insallah 🤯🤯🤡🤡🤡🤠🤠🤠🤠🤮🤮

  19. CA skriver:
    13 januari, 2026 kl. 19:23

    Då har man nog inget val
    Det är bara att ställa upp

