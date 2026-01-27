Fler järvar i Sverige

Djuret järv blir

vanligare i Sverige.

Det visar en undersökning

som myndigheten

Naturvårdsverket har gjort.

Nu finns det

ungefär 700 järvar i Sverige.

Det är 50 fler än förra året.

I Sverige finns järven

mest i fjällen

och i områdena Värmland,

Dalarna och Hälsingland.

Undersökningen visar

att järven sprider

sig söderut och

österut i landet.

För att järven

som sort ska må bra

bör det finnas minst

600 djur i Sverige.

Det säger experterna

på Naturvårdsverket.

Järven är ett rovdjur.

Den äter ofta djur

som redan är döda,

till exempel

renar och älgar.

Järven kan också fånga

harar, möss och fåglar.

8 SIDOR/TT