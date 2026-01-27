Sverige
En järv. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Fler järvar i Sverige
Djuret järv blir
vanligare i Sverige.
Det visar en undersökning
som myndigheten
Naturvårdsverket har gjort.
Nu finns det
ungefär 700 järvar i Sverige.
Det är 50 fler än förra året.
I Sverige finns järven
mest i fjällen
och i områdena Värmland,
Dalarna och Hälsingland.
Undersökningen visar
att järven sprider
sig söderut och
österut i landet.
För att järven
som sort ska må bra
bör det finnas minst
600 djur i Sverige.
Det säger experterna
på Naturvårdsverket.
Järven är ett rovdjur.
Den äter ofta djur
som redan är döda,
till exempel
renar och älgar.
Järven kan också fånga
harar, möss och fåglar.
8 SIDOR/TT
