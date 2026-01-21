Sverige
Gamla kvinnor har blivit rånade i sina hem. På bild en gammal persons händer. Foto: Oscar Olsson/TT
Rån mot gamla
Under januari
har fyra gamla kvinnor
blivit attackerade
i sina hem.
Det hände i staden
Huskvarna i Småland.
Alla kvinnor är över 80 år.
En eller flera personer
tog sig in i kvinnornas hem
och stal saker.
Kvinnorna blev rånade.
Nu har poliserna tagit
fast två personer.
En av dem är ungefär 20 år.
Den andra personen
är mellan 15 och 18 år.
Det skriver SVT.
Poliserna letar också
efter en tredje person
som också är ungefär 20 år.
Mannen som sitter inlåst
och är ungefär 20 år
är misstänkt för alla fyra rån.
Han är också misstänkt
för att ha försökt våldta
en av kvinnorna.
Poliserna tror
att de andra två också kan
ha med rånen att göra.
8 SIDOR/TT
OMG!😮
så så lågt. hur kan man?
Synd
Synd
den var synd för mi farmor 😭
Varför skulle någon vilja göra det
Bara själviska människor rånar äldre. Jag tycker det borde räknas som hot mot folkgrupp och grov rånbrott.
Jag tycker äldre borde få säkerhetsvakt eller säkerhetssystem.