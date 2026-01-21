Rån mot gamla

Under januari

har fyra gamla kvinnor

blivit attackerade

i sina hem.

Det hände i staden

Huskvarna i Småland.

Alla kvinnor är över 80 år.

En eller flera personer

tog sig in i kvinnornas hem

och stal saker.

Kvinnorna blev rånade.

Nu har poliserna tagit

fast två personer.

En av dem är ungefär 20 år.

Den andra personen

är mellan 15 och 18 år.

Det skriver SVT.

Poliserna letar också

efter en tredje person

som också är ungefär 20 år.

Mannen som sitter inlåst

och är ungefär 20 år

är misstänkt för alla fyra rån.

Han är också misstänkt

för att ha försökt våldta

en av kvinnorna.

Poliserna tror

att de andra två också kan

ha med rånen att göra.

