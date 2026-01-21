Sverige

Äldre händer vilar i en persons knä.

Gamla kvinnor har blivit rånade i sina hem. På bild en gammal persons händer. Foto: Oscar Olsson/TT

Rån mot gamla

Under januari
har fyra gamla kvinnor
blivit attackerade
i sina hem.
Det hände i staden
Huskvarna i Småland.
Alla kvinnor är över 80 år.

En eller flera personer
tog sig in i kvinnornas hem
och stal saker.
Kvinnorna blev rånade.

Nu har poliserna tagit
fast två personer.
En av dem är ungefär 20 år.
Den andra personen
är mellan 15 och 18 år.
Det skriver SVT.

Poliserna letar också
efter en tredje person
som också är ungefär 20 år.

Mannen som sitter inlåst
och är ungefär 20 år
är misstänkt för alla fyra rån.
Han är också misstänkt
för att ha försökt våldta
en av kvinnorna.

Poliserna tror
att de andra två också kan
ha med rånen att göra.

8 SIDOR/TT

21 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:13

    OMG!😮

  2. Andreas skriver:
    21 januari, 2026 kl. 11:19

    så så lågt. hur kan man?

  3. Random tjej från 6c skriver:
    21 januari, 2026 kl. 11:57

    Synd

  4. Random tjej från 6c Hisingstorp skriver:
    21 januari, 2026 kl. 11:58

    Synd

  5. Magnus carlson vikingson skriver:
    21 januari, 2026 kl. 13:03

    den var synd för mi farmor 😭

  6. Makaroni kunnig skriver:
    21 januari, 2026 kl. 14:05

    Varför skulle någon vilja göra det

  7. Anonym skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:36

    Bara själviska människor rånar äldre. Jag tycker det borde räknas som hot mot folkgrupp och grov rånbrott.

  8. Anonym skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:38

    Jag tycker äldre borde få säkerhetsvakt eller säkerhetssystem.

Kommentarer och regler
