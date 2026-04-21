Sverige
Birgitte Bonnesen är på väg in i en av Högsta domstolens salar. Foto: Anders Wiklund/TT
Domstolen friar henne
Högsta domstolen friar
Swedbanks förra chef
Birgitte Bonnesen.
Hon var tidigare dömd
till fängelse
i ett år och tre månader
av domstolen Svea hovrätt.
Under 2010-talet var
det en stor skandal
med bankerna
Danske bank och Swedbank.
Folk använde deras banker
i Estland för att fuska med pengar.
Bonnesen var misstänkt
för att ha ljugit i intervjuer
med journalister år 2018.
Hon sa saker som skulle
få folk att tycka
mindre dåligt om Swedbank.
Det sa domstolen Svea hovrätt.
Men Bonnesen använde
inte intervjuerna för att få folk
att tro bra om Swedbank.
Hon kunde inte heller veta
vilka svar journalisterna
skulle använda i sina texter.
Det säger Högsta domstolen.
Birgitte Bonnesen har
hela tiden sagt
att hon är oskyldig.
8 SIDOR/TT
21 april 2026
