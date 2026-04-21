Domstolen friar henne

Högsta domstolen friar

Swedbanks förra chef

Birgitte Bonnesen.

Hon var tidigare dömd

till fängelse

i ett år och tre månader

av domstolen Svea hovrätt.

Under 2010-talet var

det en stor skandal

med bankerna

Danske bank och Swedbank.

Folk använde deras banker

i Estland för att fuska med pengar.

Bonnesen var misstänkt

för att ha ljugit i intervjuer

med journalister år 2018.

Hon sa saker som skulle

få folk att tycka

mindre dåligt om Swedbank.

Det sa domstolen Svea hovrätt.

Men Bonnesen använde

inte intervjuerna för att få folk

att tro bra om Swedbank.

Hon kunde inte heller veta

vilka svar journalisterna

skulle använda i sina texter.

Det säger Högsta domstolen.

Birgitte Bonnesen har

hela tiden sagt

att hon är oskyldig.

