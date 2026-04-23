Det ska bli lättare att övningsköra hemma. Foto: Holmberg/TT

Lättare att övningsköra

Det ska bli lättare
att övningsköra med bil.

Snart behöver folk
som vill övningsköra privat
inte längre gå en utbildning
innan de börjar köra.

Det har varit lag på det
sedan år 2006.
Nu ska den lagen bort.
Det har politikerna
i riksdagen bestämt.

Lagen börjar gälla
den 1 augusti i år.

8 SIDOR/TT

23 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Bereketab skriver:
    23 april, 2026 kl. 11:41

    Hej 8 Sidor!
    Jag har en fundering. Ska jag ta utbildning i trafikskolan om jag vill vara handledare till min dotter för att lära henne körning? Hur går det med den här nya regler som ska börja i första augusti i år?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 april, 2026 kl. 12:57

      Hej!

      Från den 1 augusti
      behöver du inte ha utbildning
      för att vara handledare.
      Innan dess behöver du det.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Vilden skriver:
    23 april, 2026 kl. 11:49

    Bereketab. Det kan ta tid tills alla lyssnar på den nya lagen.

