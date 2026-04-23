Sverige
Det ska bli lättare att övningsköra hemma. Foto: Holmberg/TT
Lättare att övningsköra
Det ska bli lättare
att övningsköra med bil.
Snart behöver folk
som vill övningsköra privat
inte längre gå en utbildning
innan de börjar köra.
Det har varit lag på det
sedan år 2006.
Nu ska den lagen bort.
Det har politikerna
i riksdagen bestämt.
Lagen börjar gälla
den 1 augusti i år.
8 SIDOR/TT
23 april 2026
Hej 8 Sidor!
Jag har en fundering. Ska jag ta utbildning i trafikskolan om jag vill vara handledare till min dotter för att lära henne körning? Hur går det med den här nya regler som ska börja i första augusti i år?
Hej!
Från den 1 augusti
behöver du inte ha utbildning
för att vara handledare.
Innan dess behöver du det.
Hälsningar,
8 Sidor
Bereketab. Det kan ta tid tills alla lyssnar på den nya lagen.