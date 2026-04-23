Det ska bli lättare

att övningsköra med bil.

Snart behöver folk

som vill övningsköra privat

inte längre gå en utbildning

innan de börjar köra.

Det har varit lag på det

sedan år 2006.

Nu ska den lagen bort.

Det har politikerna

i riksdagen bestämt.

Lagen börjar gälla

den 1 augusti i år.

8 SIDOR/TT