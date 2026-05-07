Sverige
En station där elbilar kan ladda el i Järna söder om Stockholm. Foto: Pontus Lundahl/TT
Fler köper gamla elbilar
Det blir vanligare med
bilar som kör på el i Sverige.
Människor köper fler gamla elbilar.
Det är bilar som är
som mest tio år gamla.
I april var det dubbelt så många
som köpte en gammal elbil
jämfört med samma tid förra året.
För första gången var det också
fler som köpte gamla elbilar
jämfört med gamla bilar
som kör på bensin.
I april i år köpte folk
• 8 457 gamla elbilar
• 8 276 gamla bilar för bensin.
Kriget i Iran har gjort
att priset på bensin ökar.
Det verkar göra att
fler bestämmer sig
för att köpa en elbil.
Det säger svenska företaget
Volvo cars chef Håkan Samuelsson.
– Det är mycket billigare
att köra en elbil
än att köra en bensinbil,
säger han.
Men Sverige ligger långt efter
Danmark och Norge.
Där är nästan alla nya bilar
som folk köper elbilar.
I Sverige är lite mindre än
hälften av alla nya bilar
som folk köper elbilar.
8 SIDOR/TT
Hjälp att köpa elbil
- Naturvårdsverket har nyss gett
900 miljoner kronor
till företag som ska bygga
fler stolpar där elbilar kan ladda.
- Det går att söka pengar
för den som vill ha hjälp
att köpa en elbil.
De pengarna kommer också
från Naturvårdsverket.
- Hittills har över 8 000 personer
sökt om hjälp med pengar till en elbil.
- Det går att få 1 300 kronor
per månad i högst 36 månader
för att köpa eller hyra en elbil.
En del kan också få
18 tusen kronor extra.
Det beror på vad du tjänar.
- På Naturvårdsverket sajt
kan du se om du har rätt till stödet.
7 maj 2026
Det är ändå ett riktigt bra framsteg. Sverige håller på att ändra sig🧡
elbilarna är bara skit. men släpper inte avgaser så det är bra för miljön.
Tjena jag ålskar elbilar speciellt Ferrari
el bilar är ju coola …..men en gammal är in så super bra som en ny
Min elbil är helt ny😀
Volvo Cars är inte svenskt längre. Zhejiang Geely Holding Group som äger hela Volvo Cars, Polestar, Lynkco och Zeekr som var svenska. Så Volvo Cars är numera ett hel kinesiskt bilmärke.
Gamla el bilar har gamla batterier som är väldigt dyrt att översätta.