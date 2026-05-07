Flera bilar står och laddar.

En station där elbilar kan ladda el i Järna söder om Stockholm. Foto: Pontus Lundahl/TT

Fler köper gamla elbilar

Det blir vanligare med
bilar som kör på el i Sverige.

Människor köper fler gamla elbilar.
Det är bilar som är
som mest tio år gamla.

I april var det dubbelt så många
som köpte en gammal elbil
jämfört med samma tid förra året.

För första gången var det också
fler som köpte gamla elbilar
jämfört med gamla bilar
som kör på bensin.

I april i år köpte folk

• 8 457 gamla elbilar
• 8 276 gamla bilar för bensin.

Kriget i Iran har gjort
att priset på bensin ökar.
Det verkar göra att
fler bestämmer sig
för att köpa en elbil.

Det säger svenska företaget
Volvo cars chef Håkan Samuelsson.

– Det är mycket billigare
att köra en elbil
än att köra en bensinbil,
säger han.

Men Sverige ligger långt efter
Danmark och Norge.
Där är nästan alla nya bilar
som folk köper elbilar.

I Sverige är lite mindre än
hälften av alla nya bilar
som folk köper elbilar.

8 SIDOR/TT

Hjälp att köpa elbil

  • Naturvårdsverket har nyss gett
    900 miljoner kronor
    till företag som ska bygga
    fler stolpar där elbilar kan ladda.
  • Det går att söka pengar
    för den som vill ha hjälp
    att köpa en elbil.
    De pengarna kommer också
    från Naturvårdsverket.
  • Hittills har över 8 000 personer
    sökt om hjälp med pengar till en elbil.
  • Det går att få 1 300 kronor
    per månad i högst 36 månader
    för att köpa eller hyra en elbil.
    En del kan också få
    18 tusen kronor extra.
    Det beror på vad du tjänar.
  • Naturvårdsverket sajt
    kan du se om du har rätt till stödet.
En solig dag. Närmast i bild är en laddstolpe. Bakom en parkering med bilar. Och längst bak Vadstena slott. En laddstolpe i Vadstena. Foto: Christine Olsson/TT

7 maj 2026

  1. Maja skriver:
    7 maj, 2026 kl. 09:12

    Det är ändå ett riktigt bra framsteg. Sverige håller på att ändra sig🧡

  2. . skriver:
    7 maj, 2026 kl. 10:00

    elbilarna är bara skit. men släpper inte avgaser så det är bra för miljön.

  3. Adar skriver:
    7 maj, 2026 kl. 11:30

    Tjena jag ålskar elbilar speciellt Ferrari
    😀😀😀😀😀😭😭😭😭😭😭😭🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  4. the party banana skriver:
    7 maj, 2026 kl. 11:34

    el bilar är ju coola …..men en gammal är in så super bra som en ny

  5. Aghust skriver:
    7 maj, 2026 kl. 11:55

    Min elbil är helt ny😀

  6. Vinne skriver:
    7 maj, 2026 kl. 12:04

    Volvo Cars är inte svenskt längre. Zhejiang Geely Holding Group som äger hela Volvo Cars, Polestar, Lynkco och Zeekr som var svenska. Så Volvo Cars är numera ett hel kinesiskt bilmärke.

  7. Förnuft skriver:
    7 maj, 2026 kl. 14:11

    Gamla el bilar har gamla batterier som är väldigt dyrt att översätta.

