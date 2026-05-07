Fler köper gamla elbilar

Det blir vanligare med

bilar som kör på el i Sverige.

Människor köper fler gamla elbilar.

Det är bilar som är

som mest tio år gamla.

I april var det dubbelt så många

som köpte en gammal elbil

jämfört med samma tid förra året.

För första gången var det också

fler som köpte gamla elbilar

jämfört med gamla bilar

som kör på bensin.

I april i år köpte folk

• 8 457 gamla elbilar

• 8 276 gamla bilar för bensin.

Kriget i Iran har gjort

att priset på bensin ökar.

Det verkar göra att

fler bestämmer sig

för att köpa en elbil.

Det säger svenska företaget

Volvo cars chef Håkan Samuelsson.

– Det är mycket billigare

att köra en elbil

än att köra en bensinbil,

säger han.

Men Sverige ligger långt efter

Danmark och Norge.

Där är nästan alla nya bilar

som folk köper elbilar.

I Sverige är lite mindre än

hälften av alla nya bilar

som folk köper elbilar.

8 SIDOR/TT