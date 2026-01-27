Flera misstänkta för hot

Sju personer är misstänkta

för flera allvarliga brott.

Personerna ska ha hotat politiker

och personal på socialtjänsten

i Huddinge kommun.

Just nu är det en rättegång

mot personerna.

Bland de sju personerna

finns mamman

och pappan till tre barn.

Poliserna säger att barnen

har varit med om våld i hemmet.

I juni år 2024 ska mamman

ha tagit med barnen utomlands.

Hon och barnens pappa

ska ha samarbetat om det.

Pappan var då inlåst i Sverige.

Han blev senare dömd

till två års fängelse

för att ha hotat en man.

Domen blev överklagad.

Då flydde pappan från Sverige.

Det skriver tidningen Aftonbladet.

I augusti år 2024

kom barnen hem till Sverige.

Då bestämde socialtjänsten

att barnen inte kunde bo hemma.

Därför blev de flyttade till

en annan familj, ett jourhem.

En dag i mars år 2025

kom flera maskerade

personer till jourhemmet.

De slog pappan i jourhemmet

och tog de tre barnen med sig.

Det säger poliserna.

Barnens riktiga mamma

ska ha varit med då.

Hon ska sedan ha rest

utomlands med barnen igen.

Den här gången till Grekland.

Myndigheter i Grekland

tog hand om barnen.

De fick åka hem till Sverige.

Socialtjänsten ordnade

ett nytt hem till barnen.

Efter det ska

de misstänkta personerna

ha tänt eld på bilar och hus

som tillhör politiker och personal

som har jobbat med barnen.

Poliserna tror att det är pappan

som har planerat brotten.

Han ska ha också

ha hotat flera andra personer,

bland annat Sveriges statsminister

och utrikesministern.

Det skriver SVT.

Men pappan är inte

med i rättegången.

Han är i ett annat land.

Poliserna kan inte tvinga honom

att komma till Sverige.

Alla de misstänkta

säger att de är oskyldiga.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR