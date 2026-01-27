Sverige
Rättegången är i Södertörns tingsrätt nära Stockholm. Foto: Oscar Olsson/TT
Flera misstänkta för hot
Sju personer är misstänkta
för flera allvarliga brott.
Personerna ska ha hotat politiker
och personal på socialtjänsten
i Huddinge kommun.
Just nu är det en rättegång
mot personerna.
Bland de sju personerna
finns mamman
och pappan till tre barn.
Poliserna säger att barnen
har varit med om våld i hemmet.
I juni år 2024 ska mamman
ha tagit med barnen utomlands.
Hon och barnens pappa
ska ha samarbetat om det.
Pappan var då inlåst i Sverige.
Han blev senare dömd
till två års fängelse
för att ha hotat en man.
Domen blev överklagad.
Då flydde pappan från Sverige.
Det skriver tidningen Aftonbladet.
I augusti år 2024
kom barnen hem till Sverige.
Då bestämde socialtjänsten
att barnen inte kunde bo hemma.
Därför blev de flyttade till
en annan familj, ett jourhem.
En dag i mars år 2025
kom flera maskerade
personer till jourhemmet.
De slog pappan i jourhemmet
och tog de tre barnen med sig.
Det säger poliserna.
Barnens riktiga mamma
ska ha varit med då.
Hon ska sedan ha rest
utomlands med barnen igen.
Den här gången till Grekland.
Myndigheter i Grekland
tog hand om barnen.
De fick åka hem till Sverige.
Socialtjänsten ordnade
ett nytt hem till barnen.
Efter det ska
de misstänkta personerna
ha tänt eld på bilar och hus
som tillhör politiker och personal
som har jobbat med barnen.
Poliserna tror att det är pappan
som har planerat brotten.
Han ska ha också
ha hotat flera andra personer,
bland annat Sveriges statsminister
och utrikesministern.
Det skriver SVT.
Men pappan är inte
med i rättegången.
Han är i ett annat land.
Poliserna kan inte tvinga honom
att komma till Sverige.
Alla de misstänkta
säger att de är oskyldiga.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
27 januari 2026
