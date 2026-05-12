Sverige
Kvinnan lurade den gamla mannen på massor med pengar. Foto: Henrik Montgomery/TT
Kvinna lurade gammal man
En 60-årig kvinna
i Kronobergs län
lurade en gammal man.
Kvinnan jobbade som god man
till den gamla mannen.
En god man hjälper den
som har svårt att sköta
sina pengar själv.
Domstolen tingsrätten
bestämmer om en person
får vara god man.
Kvinnan lurade mannen
att skriva på ett viktigt papper.
Då kunde hon använda
hans pengar.
Hon kunde köpa ett hus
och betala sina skulder.
Kvinnan ska också ha
lurat mannen att skriva
på ett papper
så att kvinnan skulle få
hans pengar och saker
när han dog.
De var värda
tio miljoner kronor.
Men kvinnan blev upptäckt.
Det blev en rättegång
mot henne i domstolen.
Domstolen dömer henne
till fängelse i två år.
Hon ska också
betala tillbaka
nästan två miljoner kronor.
Domstolen stoppade
att kvinnan fick ärva
mannens alla saker.
8 SIDOR/TT
12 maj 2026
Jag tycker inte t man får göra så ❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜🤎💜
Detta är inte okej. Jag tycker inte det här är rätt. Mannen kanske är gammal och faktiskt behöver hjälp. Men bra att poliserna tog fast henne. 😢😭😭❤❤
idag kan man INTE lita på någon. 🙄🙄😏🤔🤨
Det är fel att lura andra ✝️
Inte bra att låna