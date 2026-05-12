Kvinna lurade gammal man

En 60-årig kvinna

i Kronobergs län

lurade en gammal man.

Kvinnan jobbade som god man

till den gamla mannen.

En god man hjälper den

som har svårt att sköta

sina pengar själv.

Domstolen tingsrätten

bestämmer om en person

får vara god man.

Kvinnan lurade mannen

att skriva på ett viktigt papper.

Då kunde hon använda

hans pengar.

Hon kunde köpa ett hus

och betala sina skulder.

Kvinnan ska också ha

lurat mannen att skriva

på ett papper

så att kvinnan skulle få

hans pengar och saker

när han dog.

De var värda

tio miljoner kronor.

Men kvinnan blev upptäckt.

Det blev en rättegång

mot henne i domstolen.

Domstolen dömer henne

till fängelse i två år.

Hon ska också

betala tillbaka

nästan två miljoner kronor.

Domstolen stoppade

att kvinnan fick ärva

mannens alla saker.

8 SIDOR/TT