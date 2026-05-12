Sverige

En hand håller i en plånbok med många sedlar.

Kvinnan lurade den gamla mannen på massor med pengar. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kvinna lurade gammal man

En 60-årig kvinna
i Kronobergs län
lurade en gammal man.

Kvinnan jobbade som god man
till den gamla mannen.

En god man hjälper den
som har svårt att sköta
sina pengar själv.

Domstolen tingsrätten
bestämmer om en person
får vara god man.

Kvinnan lurade mannen
att skriva på ett viktigt papper.
Då kunde hon använda
hans pengar.
Hon kunde köpa ett hus
och betala sina skulder.

Kvinnan ska också ha
lurat mannen att skriva
på ett papper
så att kvinnan skulle få
hans pengar och saker
när han dog.
De var värda
tio miljoner kronor.

Men kvinnan blev upptäckt.
Det blev en rättegång
mot henne i domstolen.

Domstolen dömer henne
till fängelse i två år.
Hon ska också
betala tillbaka
nästan två miljoner kronor.

Domstolen stoppade
att kvinnan fick ärva
mannens alla saker.

8 SIDOR/TT

12 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:31

    Jag tycker inte t man får göra så ❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜🤎💜

    Svara
  2. Anonym skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:31

    Detta är inte okej. Jag tycker inte det här är rätt. Mannen kanske är gammal och faktiskt behöver hjälp. Men bra att poliserna tog fast henne. 😢😭😭❤❤

    Svara
  3. v skriver:
    12 maj, 2026 kl. 11:21

    idag kan man INTE lita på någon. 🙄🙄😏🤔🤨

    Svara
  4. Salim skriver:
    12 maj, 2026 kl. 13:18

    Det är fel att lura andra ✝️

    Svara
  5. Margareta ringh skriver:
    12 maj, 2026 kl. 19:10

    Inte bra att låna

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar