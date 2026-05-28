Stockholmare lever längst

Män och kvinnor i Stockholm

lever längst i Sverige.

Danderyd i Stockholm

är den kommun där folk blir äldst.

Där blir många kvinnor nästan 88 år.

Många män blir nästan 86 år.

Tidigare var det människor

i Halland som levde längst.

Kortast lever människor

i Norrbotten

och Västernorrland.

Fattiga kvinnor med lite

utbildning lever kortast.

Det visar nya siffror

från myndigheten

Statistiska centralbyrån.

De har undersökt

hur länge människor

i Sverige lever

de senaste fem åren.

Nästan alla i Sverige

lever längre.

Det säger experterna.

Men det gäller inte fattiga kvinnor

med lite utbildning.

Så har det sett ut länge i Sverige.

En kvinna med mer utbildning

kan leva sju år längre

jämfört med en kvinna

som har mindre utbildning.

8 SIDOR/TT

