Bild tagen från luften. Hus, grönska och bryggor i vatten syns.

Folk i Danderyd lever längst i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stockholmare lever längst

Män och kvinnor i Stockholm
lever längst i Sverige.

Danderyd i Stockholm
är den kommun där folk blir äldst.
Där blir många kvinnor nästan 88 år.
Många män blir nästan 86 år.

Tidigare var det människor
i Halland som levde längst.

Kortast lever människor
i Norrbotten
och Västernorrland.

Fattiga kvinnor med lite
utbildning lever kortast.

Det visar nya siffror
från myndigheten
Statistiska centralbyrån.

De har undersökt
hur länge människor
i Sverige lever
de senaste fem åren.

Nästan alla i Sverige
lever längre.
Det säger experterna.

Men det gäller inte fattiga kvinnor
med lite utbildning.
Så har det sett ut länge i Sverige.

En kvinna med mer utbildning
kan leva sju år längre
jämfört med en kvinna
som har mindre utbildning.

8 SIDOR/TT

28 maj 2026

  1. Blad skriver:
    28 maj, 2026 kl. 10:02

    Va!!!😮

  2. hej på dej skriver:
    28 maj, 2026 kl. 10:19

    nice elle 🤠😎

  3. Diyare skriver:
    28 maj, 2026 kl. 10:23

    Hur länge man lever Gud som bestämmer inte staden

  4. Sandra Nguyen skriver:
    28 maj, 2026 kl. 10:24

    Varför lever människor med låg utbildning kortare? Beror det på att de har sämre levnadsvillkor?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 maj, 2026 kl. 10:51

      Hej Sandra!

      Ja, det stämmer.
      Människor med låg utbildning
      är ofta fattigare än andra.
      De har tyngre jobb
      och mer stressiga liv.
      Därför lever de kortare.

      Hälsningar från 8 Sidor

  5. Namn* skriver:
    28 maj, 2026 kl. 10:27

    det är är korkat. det är allt jag har och säja 😤

  6. Vidar skriver:
    28 maj, 2026 kl. 10:39

    Fuskigt

  7. Håkan Hällström skriver:
    28 maj, 2026 kl. 11:07

    w Göteborg😎

  8. anonym skriver:
    28 maj, 2026 kl. 11:16

    Diyare du har rätt staden bestämmer inte när man dör.

  9. . skriver:
    28 maj, 2026 kl. 11:30

    det betyder att det är rent i luften, och att maten man äter är bra.

  10. Anonym skriver:
    28 maj, 2026 kl. 12:35

    Jag misstänker att anledningen att de som har längre utbildning, de har bättre kunskaper inom vårdrelaterade ämnen och rättigheterna i samhället.

    Jag har själv märkt att om man har kunskaper inom vilka stöd och behandlingar som finns tillgängliga, är det lättare få vård jämfört man saknar dessa kunskaper.

  11. Bebbot böna skriver:
    28 maj, 2026 kl. 12:53

    😎stockholm

  12. Förnuft skriver:
    28 maj, 2026 kl. 15:02

    Håller med Anonym.

  13. T skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:38

    Bara bla bla

