Sverige
En sko som blev kvar efter sprängningen i Östberga. Foto: Poliserna/TT
Man straffas för sprängning
En 15-årig pojke dog när han
skulle spränga en bomb.
Nu straffas mannen som
bestämde sprängningen.
Det hände i augusti
i Östberga i Stockholm.
Pojken skulle spränga en dörr.
Det var för att hota
en person som bodde där.
Det var gänget Foxtrot
som ville spränga.
Men något blev fel.
Bomben exploderade
när pojken höll i den.
Han dog direkt.
En 23-årig man
bestämde sprängningen.
Nu blir han straffad
av en domstol.
Han får tio år i fängelse.
Men det var inte mannens fel
att pojken dog.
Det säger domstolen.
Två andra 15-åringar
hjälpte till med sprängningen.
De ska sitta ett år
på ett hem för ungdomar.
8 SIDOR/TT
28 maj 2026
man ska inte leka med sprängningar det kan gå illa. alla vet hur farligt det är även om man är 15 år.
det är kanske en bra läxa för andra ungdomar. att INTE ta på sig sådana uppdrag.bra att dessa blev dömda till fängelse synd bara att dom ska äta för mina skattepengar. 🤢🤢😡🤮🤢😡😡
Det är typ karma till den dära personen fast det är synd att personen dog men om personen inte dog så skulle han spränga någon annan
lek inte med farliga ämnen !!! man kan dö av det.bättre skaffa ett sommarjobb istället för snabba cash,på oärligt sätt.
pojken visste vad han gjorde. föresten vad gör föräldrar till dessa ungdomar???man måste lära ungarna vad som är bra och dåligt.
Föräldrarnas fel dålig uppfostran man ska ta hand om sina barn ,och man ska ha kontroll vad barnen gör på fritiden. Staten skolan ska inte uppfostra våra barn. Skolan ska lära i ämnen punkt slut diskuterat. Så skaffar ni barn se till att fostra dessa till bra medborgare.