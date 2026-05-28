Man straffas för sprängning

En 15-årig pojke dog när han

skulle spränga en bomb.

Nu straffas mannen som

bestämde sprängningen.

Det hände i augusti

i Östberga i Stockholm.

Pojken skulle spränga en dörr.

Det var för att hota

en person som bodde där.

Det var gänget Foxtrot

som ville spränga.

Men något blev fel.

Bomben exploderade

när pojken höll i den.

Han dog direkt.

En 23-årig man

bestämde sprängningen.

Nu blir han straffad

av en domstol.

Han får tio år i fängelse.

Men det var inte mannens fel

att pojken dog.

Det säger domstolen.

Två andra 15-åringar

hjälpte till med sprängningen.

De ska sitta ett år

på ett hem för ungdomar.

8 SIDOR/TT