Sverige

Ett stort hus med mycket glas som det står Google på.

Googles stora kontor i USA. Foto: Margareta Gustafsson-Kubista/TT/ Handout

Google förlorar i domstol

Företaget Google ska betala
14 miljarder kronor till det
svenska företaget Pricerunner.
Det säger en svensk domstol.

Pricerunner är en sajt
där du kan jämföra priser
på saker i olika butiker.

Google har en egen sådan sajt.
De har försökt att få fler
människor att komma till sin sajt.
De har gjort det på ett sätt
som är fel, säger domstolen.
Det har varit dåligt
för Pricerunner.

Pricerunner säger att Google
gjorde det i flera år,
fram till slutet av år 2023.
Google håller inte med om det.

Nu ska Google betala
14 miljarder kronor
till Pricerunner.
Det är rekord i pengar
i en rättegång mellan företag
i en svensk domstol.

Det är det svenska
företaget Klarna
som äger Pricerunner.
Google är ett amerikanskt företag.

8 SIDOR/TT

2 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar