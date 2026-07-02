Google förlorar i domstol

Företaget Google ska betala

14 miljarder kronor till det

svenska företaget Pricerunner.

Det säger en svensk domstol.

Pricerunner är en sajt

där du kan jämföra priser

på saker i olika butiker.

Google har en egen sådan sajt.

De har försökt att få fler

människor att komma till sin sajt.

De har gjort det på ett sätt

som är fel, säger domstolen.

Det har varit dåligt

för Pricerunner.

Pricerunner säger att Google

gjorde det i flera år,

fram till slutet av år 2023.

Google håller inte med om det.

Nu ska Google betala

14 miljarder kronor

till Pricerunner.

Det är rekord i pengar

i en rättegång mellan företag

i en svensk domstol.

Det är det svenska

företaget Klarna

som äger Pricerunner.

Google är ett amerikanskt företag.

8 SIDOR/TT