Sverige
Googles stora kontor i USA. Foto: Margareta Gustafsson-Kubista/TT/ Handout
Google förlorar i domstol
Företaget Google ska betala
14 miljarder kronor till det
svenska företaget Pricerunner.
Det säger en svensk domstol.
Pricerunner är en sajt
där du kan jämföra priser
på saker i olika butiker.
Google har en egen sådan sajt.
De har försökt att få fler
människor att komma till sin sajt.
De har gjort det på ett sätt
som är fel, säger domstolen.
Det har varit dåligt
för Pricerunner.
Pricerunner säger att Google
gjorde det i flera år,
fram till slutet av år 2023.
Google håller inte med om det.
Nu ska Google betala
14 miljarder kronor
till Pricerunner.
Det är rekord i pengar
i en rättegång mellan företag
i en svensk domstol.
Det är det svenska
företaget Klarna
som äger Pricerunner.
Google är ett amerikanskt företag.
8 SIDOR/TT
2 juli 2026