Sverige
Värmen har förstört vägen. Skadorna kallas för blödande asfalt. Foto: Pontus Stenberg/TT
När det är mycket varmt kan tågens spår bli förstörda. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Folk badar vid stranden Köpingsvik på Öland. Foto: Anna Hållams/TT
Värmen kan skada vägarna
Det är varmt väder i Sverige.
Värmen kan störa trafiken.
Vägar för bilar
och spår för tåg
kan bli förstörda.
Om det är varmt länge
kan asfalten på vägen bli förstörd.
Det kallas för blödande asfalt.
Det är vanligare på nya vägar.
Då kan bilarna få
sämre grepp på vägarna.
Folk som kör bil
behöver vara beredda på det.
Det säger myndigheten Trafikverket.
Tågen kan också få problem.
När det är mycket varmt ute
blir tågens spår väldigt varma.
Spåren är gjorda av metall.
När metallen blir varm
blir den också lite längre.
Men spåren sitter fast i marken.
När de blir längre av värmen
får de inte alltid plats.
Då tvingas spåren att böja sig.
Ett spår som har böjt sig av värme
kallas för en solkurva.
När det blir en solkurva
måste tågen stanna.
Om ett tåg kör på solkurvan
finns det risk att det spårar ur.
Myndigheten SMHI
har varnat för höga temperaturer
på torsdag och fredag,
bland annat i städerna
• Karlstad
• Jönköping
• Stockholm
• Örebro.
Där kommer det
att vara över 30 grader.
Då är det viktigt
att dricka mycket vatten
och skydda sig från värmen.
Framför allt barn
och gamla ska vara försiktiga.
I helgen ska det bli
kallare väder med regn och blåst.
8 SIDOR/TT
16 juli 2026
det är varmt😎😎 jag är äldre person och jag tycker att det är jätte jobbigt.jag försöker dricka så mycket som möjligt. skulle önska det var bara 18 grader.
Hoppas att det inte hände!😔