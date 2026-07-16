Värmen kan skada vägarna

Det är varmt väder i Sverige.

Värmen kan störa trafiken.

Vägar för bilar

och spår för tåg

kan bli förstörda.

Om det är varmt länge

kan asfalten på vägen bli förstörd.

Det kallas för blödande asfalt.

Det är vanligare på nya vägar.

Då kan bilarna få

sämre grepp på vägarna.

Folk som kör bil

behöver vara beredda på det.

Det säger myndigheten Trafikverket.

Tågen kan också få problem.

När det är mycket varmt ute

blir tågens spår väldigt varma.

Spåren är gjorda av metall.

När metallen blir varm

blir den också lite längre.

Men spåren sitter fast i marken.

När de blir längre av värmen

får de inte alltid plats.

Då tvingas spåren att böja sig.

Ett spår som har böjt sig av värme

kallas för en solkurva.

När det blir en solkurva

måste tågen stanna.

Om ett tåg kör på solkurvan

finns det risk att det spårar ur.

Myndigheten SMHI

har varnat för höga temperaturer

på torsdag och fredag,

bland annat i städerna

• Karlstad

• Jönköping

• Stockholm

• Örebro.

Där kommer det

att vara över 30 grader.

Då är det viktigt

att dricka mycket vatten

och skydda sig från värmen.

Framför allt barn

och gamla ska vara försiktiga.

I helgen ska det bli

kallare väder med regn och blåst.

8 SIDOR/TT