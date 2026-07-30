Tågen sänker farten

Tågen kör långsammare

på en del järnvägar på torsdagen.

De ska bara köra

i 80 kilometer i timmen.

Det beror på att det

är varmt väder

på många platser i Sverige.

Det är särskilt varmt i södra,

västra och sydöstra Sverige.

Spåren kan böja sig i värmen.

Det kan bli solkurvor i rälsen.

Då kan tågen spåra ur.

Den sänkta hastigheten gäller

på torsdagen.

Men det kan bli längre

om det behövs.

Det säger myndigheten Trafikverket.

Vägar för bilar kan

också bli dåliga i värmen.

Asfalten kan bli mjuk och hal.

Därför ska den som kör bil

också vara försiktig,

säger Trafikverket.

I södra Sverige är risken

för bränder i skogarna stor.

Helikoptrar som kan släcka

är beredda.

8 SIDOR/TT