Sverige
Tåg från SJ. Foto: Johan Nilsson/TT
Tågen sänker farten
Tågen kör långsammare
på en del järnvägar på torsdagen.
De ska bara köra
i 80 kilometer i timmen.
Det beror på att det
är varmt väder
på många platser i Sverige.
Det är särskilt varmt i södra,
västra och sydöstra Sverige.
Spåren kan böja sig i värmen.
Det kan bli solkurvor i rälsen.
Då kan tågen spåra ur.
Den sänkta hastigheten gäller
på torsdagen.
Men det kan bli längre
om det behövs.
Det säger myndigheten Trafikverket.
Vägar för bilar kan
också bli dåliga i värmen.
Asfalten kan bli mjuk och hal.
Därför ska den som kör bil
också vara försiktig,
säger Trafikverket.
I södra Sverige är risken
för bränder i skogarna stor.
Helikoptrar som kan släcka
är beredda.
8 SIDOR/TT
30 juli 2026
Bra jag gillar inte snabbtåg. Det finns säkert dårar som vill lägga något på spåret
Vilken värme? Idag är det varm. kors i taket. Annars har sommaren varit rena Antarktis som alltid. Något 2018 kommer aldrig tillbaka
Perra – Det beror på var man bor i Sverige. Om du bor i norra delen av Sverige, har du det kallare.
Om du fryser fast det är 28 ˚c, då kan du behöva kontakta vården. Eftersom det kan vara tecken på någon sjukdom, till exempel Hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln).
Har just resat tillbaka från Kina. Nästan 40 grader i många stora städer där, men deras snabba tåg fungerar jättebra under sådant väder och körs fortfarande 350 km/tim. Använder vi järnväg med låg kvalitet här i Sverige??
12-11 augusti kan man åka tåg skenor funkar skuggan skenor
12 -11 augusti kommer åka tåg skenor svalare 18 grader tisdag 11 augusti
Träd jag bor isödra sverige men är det under 25 anser inte jag att det är varmt. Jag vill ha 30 + varje dag med kanske lite tegn någon gång i veckan, annars tycker jag att klimatförändringarna får skynda på