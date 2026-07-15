Sverige

En strande med många människor. Många är i vattnet och badar. Några går på bryggan.

Många vill bada när det är varmt. Då händer också fler olyckor med drunkning. Foto: Pär Bäckström/TT

Tre gamla drunknade

På tisdagen drunknade
tre gamla personer
på olika platser i Sverige.

Olyckorna hände i kommunerna
Laholm, Linköping och Herrljunga.

De döda var mellan 70 och 80 år.

Varje sommar drunknar
ungefär 50 personer i Sverige.

Förra året drunknade
över 60 personer.
Det var ovanligt många.

Extra varma somrar
ökar risken för olyckor.
Då är fler personer
vid sjön eller havet.

De flesta som drunknar
är äldre män.
Det är vanligt att de åker båt
och har druckit alkohol.

8 SIDOR/TT

Minska risken för olyckor i vatten

  • Bada aldrig ensam.
  • Drick inte alkohol.
  • Simma nära stranden.
  • Ha koll på hur djupt vattnet är
    och om det finns strömmar.

Om du har barn

  • Titta alltid på vad barnen gör.
  • Var nära barnen.
  • Lämna inte en uppblåsbar pool
    fylld med vatten i trädgården.
    Häll ut vattnet.

15 juli 2026

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1 kommentar
  1. V skriver:
    15 juli, 2026 kl. 10:15

    Man ska inte dricka alkohol när man är ute på sjön.dessa var säkert medvetna om detta.

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