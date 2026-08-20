Sverige köper nya vapen

Sveriges militärer

har sedan tidigare

haft drönare som kan

spana och övervaka.

Men nu ska Sverige köpa

nya vapen.

Det är drönare

som kan attackera från luften.

De kostar över 300 miljoner

kronor.

Sverige ska få dem nästa år.

Det berättar SVT.

Sverige köper drönarna

från Danmark.

De kallas kamikazedrönare

eller attackdrönare.

Soldater i Ukraina

har använt sådana

i kriget mot Ryssland.

Drönarna kan flyga

över 200 kilometer.

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