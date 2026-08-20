Sverige

En soldat i gröna kläder håller på med en drönare på marken.

En svensk soldat visar en annan drönare under en övning i Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT

Sverige köper nya vapen

Sveriges militärer
har sedan tidigare
haft drönare som kan
spana och övervaka.

Men nu ska Sverige köpa
nya vapen.
Det är drönare
som kan attackera från luften.
De kostar över 300 miljoner
kronor.
Sverige ska få dem nästa år.
Det berättar SVT.

Sverige köper drönarna
från Danmark.

De kallas kamikazedrönare
eller attackdrönare.
Soldater i Ukraina
har använt sådana
i kriget mot Ryssland.

Drönarna kan flyga
över 200 kilometer.

8 SIDOR

20 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Andreas skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 11:06

    Bra vi måste försvara vårt land om det skulle bli krig.

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