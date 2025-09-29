Sverige
Statsminister Ulf Kristersson. Foto: Claudio Bresciani/TT
Sverige hjälper Danmark
Flera okända drönare
har flugit över danska flygplatser
den senaste tiden.
Det har också kommit larm
i Norge om okända drönare.
Det är inte klart
varifrån drönarna kommer.
Men det kan vara från Ryssland.
Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.
Det har tidigare flugit
ryska drönare över Polen
och Rumänien.
Ryska stridsflygplan
har också flugit över Estland.
Nu ska Sverige hjälpa
Danmark med teknik som kan
upptäcka och stoppa drönare.
Danmark har tackat ja till det.
På onsdag ska det vara
ett stort möte
i Danmarks huvudstad Köpenhamn.
Ledarna i Europeiska Unionen, EU,
ska träffas där.
Svenska poliser och hundar
som kan hitta bomber
ska hjälpa till med säkerheten
under mötet.
Svenska soldater och
svensk teknik ska också hjälpa till
att ha koll på okända drönare
under mötet.
– Det som har hänt i Polen,
Estland och Danmark kunde
precis lika gärna ha hänt i Sverige,
säger Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
29 september 2025
Klart att sverige måste hjälpa sin granne
Ulf Kristersson mannen som spekulerar fritt och ser demoner på ljusa dagen 🤣
Mycket farligt av moderat regeringen att gå ut med falska uppgifter 😡 behövs bevis först.punkt slut!!!
Bra jobbat Sverige!
Mycket bra.
Hur skulle man kunna strida mot Ryssland när drönare man inte känner flyger över flygplatser och militärbaser och man inte ens vet vems de är.. Hur är det med luftvärn, radar, den moderna teknologins underverk? Att det hände i Bulgarien, Albanien etc. så att man kan förstå, snarare än i de mest utvecklade länderna.