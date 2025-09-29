Sverige hjälper Danmark

Flera okända drönare

har flugit över danska flygplatser

den senaste tiden.

Det har också kommit larm

i Norge om okända drönare.

Det är inte klart

varifrån drönarna kommer.

Men det kan vara från Ryssland.

Det säger Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

Det har tidigare flugit

ryska drönare över Polen

och Rumänien.

Ryska stridsflygplan

har också flugit över Estland.

Nu ska Sverige hjälpa

Danmark med teknik som kan

upptäcka och stoppa drönare.

Danmark har tackat ja till det.

På onsdag ska det vara

ett stort möte

i Danmarks huvudstad Köpenhamn.

Ledarna i Europeiska Unionen, EU,

ska träffas där.

Svenska poliser och hundar

som kan hitta bomber

ska hjälpa till med säkerheten

under mötet.

Svenska soldater och

svensk teknik ska också hjälpa till

att ha koll på okända drönare

under mötet.

– Det som har hänt i Polen,

Estland och Danmark kunde

precis lika gärna ha hänt i Sverige,

säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT