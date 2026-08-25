Sverige
Ett träd med gula blad. Foto: Anders Wiklund/TT
Träden är redan gula
På många platser i södra
Sverige har trädens blad redan
blivit gula. Det beror på att det
varit en torr sommar där.
Det berättar Henrik Sjöman
som är forskare.
Träden förlorar vatten
genom sina blad.
Om marken är torr
måste därför träden
ändra färg och tappa
bladen snabbare.
I vanliga fall brukar träden
i Sverige bli gula
i slutet av september
eller i oktober.
I södra Sverige
är det också brist på
vatten på många platser.
Det är brist på vatten
i åar och brist på vatten
i marken, grundvatten.
Det beror mest på att det
regnat lite under hela året.
Inte bara under sommaren.
Det berättar Gustav Strandberg
som är forskare.
8 SIDOR/TT
25 augusti 2026
Pissgula
Fixa meningen i stycke 3: Om marken är torr
måste därför träden
ändra färg och tappar
bladen snabbare.
Tack Håkan! : )
Vänligen,
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