Träden är redan gula

På många platser i södra

Sverige har trädens blad redan

blivit gula. Det beror på att det

varit en torr sommar där.

Det berättar Henrik Sjöman

som är forskare.

Träden förlorar vatten

genom sina blad.

Om marken är torr

måste därför träden

ändra färg och tappa

bladen snabbare.

I vanliga fall brukar träden

i Sverige bli gula

i slutet av september

eller i oktober.

I södra Sverige

är det också brist på

vatten på många platser.

Det är brist på vatten

i åar och brist på vatten

i marken, grundvatten.

Det beror mest på att det

regnat lite under hela året.

Inte bara under sommaren.

Det berättar Gustav Strandberg

som är forskare.

8 SIDOR/TT