Sverige
En fästing som biter en människa. Foto: Johan Nilsson/TT
Många smittade av TBE
Fästingar kan ha
viruset TBE.
I år har över 200 personer
blivit smittade.
Det är många fler
jämfört med samma tid
de senaste två åren.
Ökningen beror på klimatet.
Det säger experter.
Våren har börjat komma tidigare.
Det gillar fästingar.
Värmen gör också
att fler människor
är ute och rör sig.
Då ökar risken
att bli biten.
De flesta som blivit smittade
märker inget.
Vissa blir bara lite sjuka.
Men en del kan bli
allvarligt sjuka.
De kan få en inflammation
i hjärnan.
Då finns det risk
att bli förlamad
i delar av kroppen.
Även personligheten
kan förändras.
8 SIDOR/TT
Här är risken för TBE störst
- Sörmland
- Uppsala
- Värmland
- Västmanland
Personer i de här områdena
bör vaccinera sig mot TBE.
Det säger Folkhälsomyndigheten.
I flera av regionerna
är sprutan med vaccin
gratis för barn som är
mellan 3 och 18 år.
23 juli 2026
TBE står för Tick-Borne Encephalitis, vilket på svenska översätts till fästingburen hjärninflammation.
Jag brukar ta vaccinet,tur att det finns.