Många smittade av TBE

Fästingar kan ha

viruset TBE.

I år har över 200 personer

blivit smittade.

Det är många fler

jämfört med samma tid

de senaste två åren.

Ökningen beror på klimatet.

Det säger experter.

Våren har börjat komma tidigare.

Det gillar fästingar.

Värmen gör också

att fler människor

är ute och rör sig.

Då ökar risken

att bli biten.

De flesta som blivit smittade

märker inget.

Vissa blir bara lite sjuka.

Men en del kan bli

allvarligt sjuka.

De kan få en inflammation

i hjärnan.

Då finns det risk

att bli förlamad

i delar av kroppen.

Även personligheten

kan förändras.

8 SIDOR/TT