Pojke misstänkt för skjutning

En 13-årig pojke är misstänkt

för att ha skjutit i staden Gävle.

Det hände i oktober förra året.

Sex personer blev skadade.

Pojken sköt många skott.

29 personer kunde ha

blivit träffade av skotten.

Det säger åklagaren

som undersökt skjutningen.

Pojken ska ha använt

två vapen vid skjutningen.

På en pistol står det

att den tillhör poliserna.

En ledare i gänget Foxtrot

ska ha sagt till pojken

att skjuta.

Han skulle få pengar om han sköt.

Men ingen av personerna

som blev träffade

har med gäng att göra.

Inte heller de 29

som kunde ha blivit träffade.

Pojken ville inte

döda någon i skjutningen.

Det säger hans advokat

till tidningen Aftonbladet.

Domstolen ska snart bestämma

om pojken gjort brottet.

Men den 13-åriga pojken

kan inte bli straffad.

Barn under 15 år

kan inte straffas i Sverige.

8 SIDOR/TT