Sverige

En man sopar med vatten på gatan.

Personal på en restaurang skrubbar bort spår av blod på gatan efter skjutningen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Pojke misstänkt för skjutning

En 13-årig pojke är misstänkt
för att ha skjutit i staden Gävle.
Det hände i oktober förra året.
Sex personer blev skadade.

Pojken sköt många skott.
29 personer kunde ha
blivit träffade av skotten.
Det säger åklagaren
som undersökt skjutningen.

Pojken ska ha använt
två vapen vid skjutningen.
På en pistol står det
att den tillhör poliserna.

En ledare i gänget Foxtrot
ska ha sagt till pojken
att skjuta.
Han skulle få pengar om han sköt.

Men ingen av personerna
som blev träffade
har med gäng att göra.
Inte heller de 29
som kunde ha blivit träffade.

Pojken ville inte
döda någon i skjutningen.
Det säger hans advokat
till tidningen Aftonbladet.

Domstolen ska snart bestämma
om pojken gjort brottet.
Men den 13-åriga pojken
kan inte bli straffad.
Barn under 15 år
kan inte straffas i Sverige.

8 SIDOR/TT

29 juli 2026

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3 kommentarer
  1. . skriver:
    29 juli, 2026 kl. 15:03

    Tycker absolut att han ska låsas in ,såna som han är farliga att ha ute bland oss som sköter sig. På med randig dräkt och in med han .

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  2. Siw skriver:
    29 juli, 2026 kl. 15:41

    Framförallt ska ledarna för Foxdrot straffas som ligger bakom allt skjutande.
    De unga behöver stöd o hjälp att komma ur o bort från dessa individer. De både skräms o lockas med pengar för att utföra dessa brott.

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  3. .🤢😨🥵 skriver:
    29 juli, 2026 kl. 16:34

    Var är föräldrarna till denna pojken??man ska ha kontroll över sin avkomma fruktansvärt det som händer nu för tiden.

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