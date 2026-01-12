Sverige
Polisernas högsta chefer Petra Lundh och Stefan Hector berättade om mannen som tagits fast i Irak. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Viktig person i gäng gripen
Sverige har problem
med gäng med brottslingar.
De skjuter och spränger.
Ett av gängen heter Foxtrot.
Nu har poliser i Irak
tagit fast en viktig person
i gänget Foxtrot.
Det är en 21-årig man.
Poliserna tog fast honom
i december.
Poliser i Sverige och Europa
har letat länge efter honom.
Mannen samarbetar
med Foxtrots ledare.
Mannen är misstänkt
för att ha beställt
olika mord i Sverige.
Han är också misstänkt
för att ha beställt en stor
skjutning i Gävle förra året.
Poliser i Irak tog fast mannen
för brott som han
är misstänkt för i Irak.
Han är medborgare
i både Sverige och Irak.
Därför blir därför svårt
för svenska poliser
att få honom till Sverige.
– Vi vill helst att Irak
lämnar över honom till Sverige.
Men blir det inte så
kan det ändå minska gängens
våld i Sverige att han är fast i Irak.
Det säger Stefan Hector
som är chef för poliser i Sverige.
Bra
Avskaffa dubbla medborgarskap
Alla bedragare åker fast för eller senare. rätt åt dom. 🤢🤢🤢
Häng dom och sluta ta bort det man kommenterar
Det är väl yttrandefrihet
Endast 21 år och är så grym och hemsk person. Hoppas sharia lagarna straffar honom.
karma
Att återkalla medborgarskap