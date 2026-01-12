Sverige

De syns bredvid varandra och pratar.

Polisernas högsta chefer Petra Lundh och Stefan Hector berättade om mannen som tagits fast i Irak. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Viktig person i gäng gripen

Sverige har problem
med gäng med brottslingar.
De skjuter och spränger.

Ett av gängen heter Foxtrot.
Nu har poliser i Irak
tagit fast en viktig person
i gänget Foxtrot.

Det är en 21-årig man.
Poliserna tog fast honom
i december.

Poliser i Sverige och Europa
har letat länge efter honom.

Mannen samarbetar
med Foxtrots ledare.
Mannen är misstänkt
för att ha beställt
olika mord i Sverige.

Han är också misstänkt
för att ha beställt en stor
skjutning i Gävle förra året.

Poliser i Irak tog fast mannen
för brott som han
är misstänkt för i Irak.

Han är medborgare
i både Sverige och Irak.
Därför blir därför svårt
för svenska poliser
att få honom till Sverige.

– Vi vill helst att Irak
lämnar över honom till Sverige.
Men blir det inte så
kan det ändå minska gängens
våld i Sverige att han är fast i Irak.

Det säger Stefan Hector
som är chef för poliser i Sverige.

8 SIDOR/TT

12 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. ... skriver:
    12 januari, 2026 kl. 16:05

    Bra

    Svara
  2. ... skriver:
    12 januari, 2026 kl. 16:08

    Avskaffa dubbla medborgarskap

    Svara
  3. Lucas skriver:
    12 januari, 2026 kl. 17:00

  4. 🤑🤑🤑 skriver:
    12 januari, 2026 kl. 17:07

    klicka inte på den länken ni som tror på det🤯🤯🤯🤢🤢

    Svara
  5. tomten skriver:
    12 januari, 2026 kl. 17:56

    Alla bedragare åker fast för eller senare. rätt åt dom. 🤢🤢🤢

    Svara
  6. Inshallah skriver:
    12 januari, 2026 kl. 18:31

    Häng dom och sluta ta bort det man kommenterar

    Svara
  7. Inshallah skriver:
    12 januari, 2026 kl. 18:32

    Det är väl yttrandefrihet

    Svara
  8. Richard skriver:
    12 januari, 2026 kl. 18:48

    Endast 21 år och är så grym och hemsk person. Hoppas sharia lagarna straffar honom.

    Svara
  9. tomten skriver:
    12 januari, 2026 kl. 18:50

    karma

    Svara
  10. Bo skriver:
    12 januari, 2026 kl. 20:00

    Att återkalla medborgarskap

    Svara
