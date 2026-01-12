Viktig person i gäng gripen

Sverige har problem

med gäng med brottslingar.

De skjuter och spränger.

Ett av gängen heter Foxtrot.

Nu har poliser i Irak

tagit fast en viktig person

i gänget Foxtrot.

Det är en 21-årig man.

Poliserna tog fast honom

i december.

Poliser i Sverige och Europa

har letat länge efter honom.

Mannen samarbetar

med Foxtrots ledare.

Mannen är misstänkt

för att ha beställt

olika mord i Sverige.

Han är också misstänkt

för att ha beställt en stor

skjutning i Gävle förra året.

Poliser i Irak tog fast mannen

för brott som han

är misstänkt för i Irak.

Han är medborgare

i både Sverige och Irak.

Därför blir därför svårt

för svenska poliser

att få honom till Sverige.

– Vi vill helst att Irak

lämnar över honom till Sverige.

Men blir det inte så

kan det ändå minska gängens

våld i Sverige att han är fast i Irak.

Det säger Stefan Hector

som är chef för poliser i Sverige.

8 SIDOR/TT