Vardags
Många svenskar vet inget om sitt blodtryck. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Högt blodtryck är vanligt
Ett högt blodtryck
är den vanligaste orsaken
till att människor i Sverige
dör för tidigt.
Nästan tre miljoner svenskar
har för högt blodtryck.
Men många vet inte om det.
Högt blodtryck märks knappt
förrän trycket är så högt
att det blir farligt.
Den som har för högt blodtryck
kan bli sjuk i
- hjärtinfarkt
- stroke
- hjärtsvikt
Mattias Brunström
är läkare och expert på hjärtat.
Han säger att 30 tusen människor
skulle kunna bli räddade
från sådana sjukdomar varje år
om de hade bättre koll
på sitt blodtryck.
– Vi behöver hitta människor
som har högt blodtryck
men som inte känner till det,
säger Mattias Brunström.
Han har varit med och ordnat
nya råd för blodtryck
i vården.
De nya råden ska göra
att patienter får snabbare hjälp.
Där står bland annat
att de som jobbar med vård
ska kolla blodtrycket
på alla över 50 år.
I USA är rådet
att alla över 18 år
bör kolla sitt blodtryck.
Det är för att högt blodtryck
ökar bland unga.
Det gör det också i Sverige.
Det beror på att fler unga
väger för mycket.
– Jag tycker att alla
borde mäta sitt blodtryck
någon gång.
Det säger Mattias Brunström.
Ett annat ord för
högt blodtryck är hypertoni.
8 SIDOR/TT
Vad tänker du om högt blodtryck?
Skriv gärna en kommentar.
Så kan du försöka sänka blodtrycket
- Rör på dig ofta.
Motion gör att blodtrycket kan sjunka.
- Ät mer grönsaker, frukt och fisk.
Minska på salt och rött kött.
- Drick mindre alkohol.
- Sluta röka och snusa.
- Försök sova bra och minska stress.
- Gå på kontroller hos vården
om du redan har högt blodtryck.
27 augusti 2025
Precis..vi var på vårdcentralen för att ta prov…jag sade till sjuksköterska-2kan du mäta mitt blodtryck”? Hon sade att hon har inte tid…så är det, de är alltid negativa och ovilliga att göra nånting extra!!!
De unga äter för mycket godis och dricker energi drinkar-det tar stora konsekvenserna faktisk…men jag bryr mig inte!!!
Stress ökar blodtrycket, samt när människor är konstant arga eller sura. Dagens samhälle är ganska inhumant, inte att undra att blodtrycket stiger.
Exakt! det är katastrof…du unga blir sjuka också eftersom de äter och lever onyttigt…uf…
Man kan köpa egen blodtrycksmätare finns på apoteket jag gav 900kr inte så farligt dyrt.man kan ta blodtryck när man vill i lugn och ro.
Varför skriver man inte vad som är högt blodtryck?