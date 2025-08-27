Högt blodtryck är vanligt

Ett högt blodtryck

är den vanligaste orsaken

till att människor i Sverige

dör för tidigt.

Nästan tre miljoner svenskar

har för högt blodtryck.

Men många vet inte om det.

Högt blodtryck märks knappt

förrän trycket är så högt

att det blir farligt.

Den som har för högt blodtryck

kan bli sjuk i

hjärtinfarkt

stroke

hjärtsvikt

Mattias Brunström

är läkare och expert på hjärtat.

Han säger att 30 tusen människor

skulle kunna bli räddade

från sådana sjukdomar varje år

om de hade bättre koll

på sitt blodtryck.

– Vi behöver hitta människor

som har högt blodtryck

men som inte känner till det,

säger Mattias Brunström.

Han har varit med och ordnat

nya råd för blodtryck

i vården.

De nya råden ska göra

att patienter får snabbare hjälp.

Där står bland annat

att de som jobbar med vård

ska kolla blodtrycket

på alla över 50 år.

I USA är rådet

att alla över 18 år

bör kolla sitt blodtryck.

Det är för att högt blodtryck

ökar bland unga.

Det gör det också i Sverige.

Det beror på att fler unga

väger för mycket.

– Jag tycker att alla

borde mäta sitt blodtryck

någon gång.

Det säger Mattias Brunström.

Ett annat ord för

högt blodtryck är hypertoni.

8 SIDOR/TT

