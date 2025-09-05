Vardags
Kyckling har blivit dyrare. Det beror på att många vill äta det. Foto: Janerik Henriksson/TT
Kyckling har blivit dyrare
Det händer inte så mycket
med priserna på mat just nu.
Men vissa saker
har blivit lite billigare
den senaste månaden.
Det är frukt, grönsaker,
matolja och vinäger.
Kyckling och barnmat
har blivit dyrare.
– Det beror på att vi äter
mycket mer kyckling.
Nötköttet blir bara dyrare.
Det säger Ulf Mazur
som jobbar på Matpriskollen.
De undersöker och
jämför priser på mat.
Han tror inte att priserna
på mat kommer öka
under hösten.
Priset på kaffe har varit lite olika.
En del märken har sänkt priset
och andra har höjt det.
varför k.f.c kommer att vara så mycket dyrare
🐔🐔🐔🐔
😭😭
Snart blir människor undernärda ,så synd om alla fattiga.
Bröd är dyrt, tycker jag. Man kan inte hitta något bröd under 30 kronor där jag bor. Och det var flera år sedan jag åt kött. Då får jag gå tillbaka till tiden då Socialdemokraterna fortfarande styrde Sverige. Då var både nötkött, kyckling och renskav billigare.
Människor kan äta vegetariskt. Men småbarn och bebisar har inget val av äta barnmat.
Bebi försök att baka brödet själv blir godare och billigare.jag bakar alltid själv .
uf Bebi du ger mig ångest! Jag har 6kronor i en väska och 8 i andra så jag vill gå nu köpa en päron eller äpple så vi kan ser…priserna här i Bunkeflostrand är jättehöga-på EMPORIA finns två supermarket men jag vill inte promenera där i åska väder!!!😮
Bebi du har blodgrupp A så undvik kött, du äe allergisk mot soja så kan du äta tofu??? Vad äter du? Kan du köpa dig en vegetarisk stek eller nånting så? Hur mycket pengar har du? Jag väntar att mina barn dyker upp-i så fall jag ge de befall att hjälpa dig, ok? De heter James, William och Victoria…folk köper inte mat och 😔
det är inte lösning…vi behöver näring…folk svältar och situation blir värre…folk bara ramlar på sjukhus…nu jag går handla så vill jag titta på priserna…uf…det är katastrof att ingen har råd med mat…
Jag svälter inte
Jag köpte två päron och betalade 13 sek! Det är 25 kilo-kostar den, den var 0,515 kg!😮
på priserna jag tittar nästa gång-men godis här kostar 129 sek kilo…jag tror inte att kyckling här blev billigare…jag tittar senare…uf!
Jag kan inte äta tofu. Då får jag problem med slem som letar sig upp mot öronen. Just nu är jag sällan hemma om dagarna. Kan inte vara hemma pga att man håller på att riva upp asfalten där jag bor. Bullret gör att jag får ta tåget någonstans. Idag är arbetarna lediga. Därför kan jag vara hemma.
Maten jag äter när jag är borta blir antingen en burk med sallad eller så besöker jag pastavagnen och köper pastaskruvar med köttfärssås. Arbetarna ska hålla på i ytterligare två veckor innan de blir klara. De håller på till närmare halv sju på kvällen. Jag mår pyton.
Man borde kunna ha hönor på balkongen i storstäder. Man skulle ha egna egg och kycklingar. Men det finns ju så många krångliga regler om djurhållning i Sverige. Hönor är jordbruk och då får man inte ha dem, men pappegoja är pets och man kan ha en i vardagsrummet. Fast de går inte att äta.
jag förstå-jag har smärtorna och jag vill också inte höra ljud och bara sova för att slippa känna smärtorna! Ekonomi är dåligt också-idag jag hadesådant äpplepaj från lidl, te-grönt te, bröd och ost och senare vill jag äta sparissoppa med rostad bröd! jag har två pizzor hemma och några lådor med oliver och kaffe och lite makrilll konserv1
..så vi lever från dag till dag…min man äter på kvällen oliver, knäckerbröd och ost och gammal jogurt…hur mycket pengar du har? Hur är din riktigt namn? Har du alvedon hemma? Har du kläder och sådant…här i Bunkeflostrand är priserna jättehöga-min man köper allt i stan…
Jag håller med, bröd är jätte dyr samt mycket sämre kvalitet, det känns att man knaprar på konserveringsmedel. Vi slutade äta mjukbröd helt.
Sallad du kan göra hemma-den i affären kostar mycket…hoppas att du blir friskare…jag mår dåligt och den ekonomiska sida gör att jag kan knappt vila…vi lever som vi lever och det är hopplöshet bara…bröd är dyrt, ost är dyrt…pasta blev dyrt också…uf😔
inte höra kyckling och annat! Maten är dyrt och om den inte blir billigare så folk bara vill insjukna-regering måste börja tänka på oss medborgare först! (INTE HELA TIDEN UKRAINA)!
Sofia grillat goja är gott och fjädrarna kan man använda till duntäcket🤗🤗
Luisa ukraina är jätte viktig.vi måste hjälpa Ukraina så mycket vi bara kan.
Ukraina är viktigt men Syrien då? Måste de först blir protestanter för att få ett bröd?Det är flera konflikter och ingen bryr sig och en tredjedel i Sverige svältar och har problem att klara sig! Det går inte så-folk har inte råd med maten och mediciner och inte ens kan köpa kläder…uf
Jag bodde i HOMS ett år! Syrien gav oss arbete!!! Vi kunde köpa fin mat och kläder och ha rolig…nu folk där svältar och jag kan inte hjälpa dem!!! Folk här i Sverige köper mindre…en bulle kostade 4 kronor och nu kostar 7 kronor…
Bebi vänta lite till-jag lovar när mina barn dyker upp så jag ge befall att de måste hjälpa dig! Jag är ledsen för dig faktisk…jag har det svårt, samtidigt jag behöver pengar för att skicka nånting till min kusin och till min vännina i Kanada…alltså alla krig måste omedelbart slut-hela jorden kan snart inte hitta ett bröd…uf
Luisa syrien har fått 120 miljoner i humanitärt stöd 2025 .och innandess har dom också fått.plus att sverige har tagit emot nästan 200000 syriska flyktingar. Om alla länder hjälper som sverige så blir det bra.
Luisa vi startade inte kriget i varken syrien eller ukraina.men vi hjälper ändå.