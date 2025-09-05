Kyckling har blivit dyrare

Det händer inte så mycket

med priserna på mat just nu.

Men vissa saker

har blivit lite billigare

den senaste månaden.

Det är frukt, grönsaker,

matolja och vinäger.

Kyckling och barnmat

har blivit dyrare.

– Det beror på att vi äter

mycket mer kyckling.

Nötköttet blir bara dyrare.

Det säger Ulf Mazur

som jobbar på Matpriskollen.

De undersöker och

jämför priser på mat.

Han tror inte att priserna

på mat kommer öka

under hösten.

Priset på kaffe har varit lite olika.

En del märken har sänkt priset

och andra har höjt det.

8 SIDOR/TT

Vad tänker du om priserna på mat?

Skriv gärna en kommentar.