Så dyr är maten

Organisationen

Pensionärernas riksförbund, PRO,

undersöker priset på mat.

Det har de gjort i över 20 år.

Nu är en ny undersökning klar.

PRO jämför priset

på samma 40 saker

i 740 affärer i hela Sverige.

Det är vanliga saker

som de flesta äter

nästan varje dag.

Maten i Sverige är dyr,

säger de som gjort undersökningen.

Men det är stor skillnad

på priserna i olika affärer.

Willys har lägsta priserna

bland de stora affärerna.

Lidl har lägsta priserna

bland de små affärerna.

Lägsta priset på påsen med mat

blev 1 082 kronor.

Högsta priset blev 1 359 kronor.

I genomsnitt kostar påsen med mat

ungefär 1 183 kronor.

Priserna på mat är olika

i olika delar av Sverige.

Priserna är lägst

i Kronobergs län

och högst i Stockholms län.

Du kan spara mycket pengar

om du jämför priserna i olika affärer

och handlar där det är billigast.

Det visar undersökningen.

I april ska maten i Sverige

bli billigare.

Då sänks skatten på mat, momsen.

Det har riksdagen bestämt.

– Det ser vi

och många andra fram emot,

säger Åsa Lindestam i PRO.

De gamla har också kollat

om det finns toaletter i affärerna

och om det går att ta ut kontanter.

Svaret blev nej i många affärer.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR