Hon är i en butik och lyfter ett nät med apelsiner.

Priserna på mat är dyra, säger Åsa Lindestam i PRO. Foto: Anneli Nygårds

Så dyr är maten

Organisationen
Pensionärernas riksförbund, PRO,
undersöker priset på mat.
Det har de gjort i över 20 år.
Nu är en ny undersökning klar.

PRO jämför priset
på samma 40 saker
i 740 affärer i hela Sverige.
Det är vanliga saker
som de flesta äter
nästan varje dag.

Maten i Sverige är dyr,
säger de som gjort undersökningen.
Men det är stor skillnad
på priserna i olika affärer.

Willys har lägsta priserna
bland de stora affärerna.
Lidl har lägsta priserna
bland de små affärerna.

Lägsta priset på påsen med mat
blev 1 082 kronor.
Högsta priset blev 1 359 kronor.
I genomsnitt kostar påsen med mat
ungefär 1 183 kronor.

Priserna på mat är olika
i olika delar av Sverige.
Priserna är lägst
i Kronobergs län
och högst i Stockholms län.

Du kan spara mycket pengar
om du jämför priserna i olika affärer
och handlar där det är billigast.
Det visar undersökningen.

I april ska maten i Sverige
bli billigare.
Då sänks skatten på mat, momsen.
Det har riksdagen bestämt.

– Det ser vi
och många andra fram emot,
säger Åsa Lindestam i PRO.

De gamla har också kollat
om det finns toaletter i affärerna
och om det går att ta ut kontanter.
Svaret blev nej i många affärer.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

22 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Willie Makeit skriver:
    22 januari, 2026 kl. 14:31

    Toaletter i affärerna är viktiga i nödfall….tro på mig.

    Svara
1 kommentar


Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

