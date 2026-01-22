Vardags
Priserna på mat är dyra, säger Åsa Lindestam i PRO. Foto: Anneli Nygårds
Så dyr är maten
Organisationen
Pensionärernas riksförbund, PRO,
undersöker priset på mat.
Det har de gjort i över 20 år.
Nu är en ny undersökning klar.
PRO jämför priset
på samma 40 saker
i 740 affärer i hela Sverige.
Det är vanliga saker
som de flesta äter
nästan varje dag.
Maten i Sverige är dyr,
säger de som gjort undersökningen.
Men det är stor skillnad
på priserna i olika affärer.
Willys har lägsta priserna
bland de stora affärerna.
Lidl har lägsta priserna
bland de små affärerna.
Lägsta priset på påsen med mat
blev 1 082 kronor.
Högsta priset blev 1 359 kronor.
I genomsnitt kostar påsen med mat
ungefär 1 183 kronor.
Priserna på mat är olika
i olika delar av Sverige.
Priserna är lägst
i Kronobergs län
och högst i Stockholms län.
Du kan spara mycket pengar
om du jämför priserna i olika affärer
och handlar där det är billigast.
Det visar undersökningen.
I april ska maten i Sverige
bli billigare.
Då sänks skatten på mat, momsen.
Det har riksdagen bestämt.
– Det ser vi
och många andra fram emot,
säger Åsa Lindestam i PRO.
De gamla har också kollat
om det finns toaletter i affärerna
och om det går att ta ut kontanter.
Svaret blev nej i många affärer.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
22 januari 2026
Toaletter i affärerna är viktiga i nödfall….tro på mig.