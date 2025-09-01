Vardags
Nu får du två kronor om du pantar en burk. Tidigare var panten en krona för en burk. Foto: Jessica Gow/TT
Mer pengar för burkar
Från den 1 september
blir det högre pant
på burkar i Sverige.
När du lämnar in en burk
får du två kronor
i stället för en krona.
Det blir samma höjning
för små flaskor av plast.
Stora flaskor av plast
får du nu tre kronor för
i stället för två kronor.
Men högre pant gör också
att burken blir dyrare att köpa.
Panten är med i priset.
Det finns fortfarande
många gamla burkar
ute i affärerna.
De får du bara en krona för.
Det är panten som
står på burken som gäller.
1 september 2025
