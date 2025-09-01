Mer pengar för burkar

Från den 1 september

blir det högre pant

på burkar i Sverige.

När du lämnar in en burk

får du två kronor

i stället för en krona.

Det blir samma höjning

för små flaskor av plast.

Stora flaskor av plast

får du nu tre kronor för

i stället för två kronor.

Men högre pant gör också

att burken blir dyrare att köpa.

Panten är med i priset.

Det finns fortfarande

många gamla burkar

ute i affärerna.

De får du bara en krona för.

Det är panten som

står på burken som gäller.

8 SIDOR/TT