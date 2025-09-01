Vardags

En tjej pantar burkar i en automat.

Nu får du två kronor om du pantar en burk. Tidigare var panten en krona för en burk. Foto: Jessica Gow/TT

Mer pengar för burkar

Från den 1 september
blir det högre pant
på burkar i Sverige.

När du lämnar in en burk
får du två kronor
i stället för en krona.
Det blir samma höjning
för små flaskor av plast.

Stora flaskor av plast
får du nu tre kronor för
i stället för två kronor.

Men högre pant gör också
att burken blir dyrare att köpa.
Panten är med i priset.

Det finns fortfarande
många gamla burkar
ute i affärerna.
De får du bara en krona för.
Det är panten som
står på burken som gäller.

8 SIDOR/TT

1 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Sofia skriver:
    1 september, 2025 kl. 11:10

    Det speglar hur svenska kronan försvagades genom inflation. 2 kronor idag har samma värde som 1 krona förra året. Men lönerna fördubblades inte, däremot pris på potatis och bröd.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar