Två ägg på ett frukostbord.

Bakterien salmonella är ovanlig i svenska ägg. Den som vill vara försiktig ska inte äta ägg med rinnig gula. Foto: TT

Vanligt med salmonella

Larm om bakterien salmonella
i bland annat ägg
har blivit vanligare i Sverige.

Förra året blev ovanligt
många smittade av bakterien.
Bakterien gör att du kan
bli magsjuk och få diarré.

Affärer som Willys,
Hemköp, Ica och Lidl
stoppade vissa ägg
senast i augusti i år.
Det fanns risk att äggen
hade salmonella.

Nyligen blev också flera personer
smittade av salmonella
på ett hem för gamla
i Katrineholm.
En person dog.

Om du är orolig finns tips
på hur du ska göra
för att minska risken att bli
smittad av salmonella.

Tvätta händerna noga.
Köp bara ägg från länder
i Norden.
Om du kokar ägg dör salmonella.
Däremot kan det finnas kvar
om äggets gula är mycket lös.

Fler tips finns i faktarutan.

8 SIDOR/TT

Har du blivit smittad av salmonella?
Skriv gärna en kommentar.

Så minskar du risken att bli smittad

  • Tvätta alltid händerna
    med tvål och vatten
    innan du börjar laga mat.
  • Tvätta alltid händerna
    efter att du har rört rått kött
    eller tagit på skärbrädor
    och bänkytor
    som du har lagat mat på.
  • Torka händerna torra
    med ren tyghandduk
    eller med papper.
  • Håll isär rått kött
    från annan mat.
  • Diska knivar, skärbrädor
    och andra redskap noga
    när du skurit rått kött och köttfärs.
  • Torka av arbetsbänken med papper,
    inte med disktrasan.
  • Skölj grönsaker.
  • Hetta upp kött du lagar ordentligt.
  • Ät inte rå köttfärs.
  • Stekt köttfärs ska ha
    en temperatur på minst 70 grader.
  • Ät inte råa ägg från andra länder
    än Sverige, Norge, Finland och Danmark.
  • Använd inte råa ägg
    från andra länder än Sverige,
    Norge, Finland och Danmark
    om du ska göra
    egen glass, majonnäs,
    tiramisu eller bearnaisesås.
Köttfärs. Ät inte rå köttfärs. Foto: Teresa Craword/AP/TT

17 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. V skriver:
    17 september, 2025 kl. 09:52

    Jag äter bara hårdkokta ägg

    Svara
  2. bla skriver:
    17 september, 2025 kl. 11:16

    wow vad alla bryr sig

    Svara
