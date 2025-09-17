Vardags
Bakterien salmonella är ovanlig i svenska ägg. Den som vill vara försiktig ska inte äta ägg med rinnig gula. Foto: TT
Vanligt med salmonella
Larm om bakterien salmonella
i bland annat ägg
har blivit vanligare i Sverige.
Förra året blev ovanligt
många smittade av bakterien.
Bakterien gör att du kan
bli magsjuk och få diarré.
Affärer som Willys,
Hemköp, Ica och Lidl
stoppade vissa ägg
senast i augusti i år.
Det fanns risk att äggen
hade salmonella.
Nyligen blev också flera personer
smittade av salmonella
på ett hem för gamla
i Katrineholm.
En person dog.
Om du är orolig finns tips
på hur du ska göra
för att minska risken att bli
smittad av salmonella.
Tvätta händerna noga.
Köp bara ägg från länder
i Norden.
Om du kokar ägg dör salmonella.
Däremot kan det finnas kvar
om äggets gula är mycket lös.
Fler tips finns i faktarutan.
8 SIDOR/TT
Så minskar du risken att bli smittad
- Tvätta alltid händerna
med tvål och vatten
innan du börjar laga mat.
- Tvätta alltid händerna
efter att du har rört rått kött
eller tagit på skärbrädor
och bänkytor
som du har lagat mat på.
- Torka händerna torra
med ren tyghandduk
eller med papper.
- Håll isär rått kött
från annan mat.
- Diska knivar, skärbrädor
och andra redskap noga
när du skurit rått kött och köttfärs.
- Torka av arbetsbänken med papper,
inte med disktrasan.
- Skölj grönsaker.
- Hetta upp kött du lagar ordentligt.
- Ät inte rå köttfärs.
- Stekt köttfärs ska ha
en temperatur på minst 70 grader.
- Ät inte råa ägg från andra länder
än Sverige, Norge, Finland och Danmark.
- Använd inte råa ägg
från andra länder än Sverige,
Norge, Finland och Danmark
om du ska göra
egen glass, majonnäs,
tiramisu eller bearnaisesås.
17 september 2025
Jag äter bara hårdkokta ägg
wow vad alla bryr sig