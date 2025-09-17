Vanligt med salmonella

Larm om bakterien salmonella

i bland annat ägg

har blivit vanligare i Sverige.

Förra året blev ovanligt

många smittade av bakterien.

Bakterien gör att du kan

bli magsjuk och få diarré.

Affärer som Willys,

Hemköp, Ica och Lidl

stoppade vissa ägg

senast i augusti i år.

Det fanns risk att äggen

hade salmonella.

Nyligen blev också flera personer

smittade av salmonella

på ett hem för gamla

i Katrineholm.

En person dog.

Om du är orolig finns tips

på hur du ska göra

för att minska risken att bli

smittad av salmonella.

Tvätta händerna noga.

Köp bara ägg från länder

i Norden.

Om du kokar ägg dör salmonella.

Däremot kan det finnas kvar

om äggets gula är mycket lös.

Fler tips finns i faktarutan.

8 SIDOR/TT

