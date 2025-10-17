Fler hör dåligt

Fler i Sverige hör dåligt.

Det gäller även unga människor.

Det visar en ny undersökning

från organisationen

Hörselskadades

riksförbund, HRF.

Ungefär 1,8 miljoner

människor har skador

på hörseln.

Nästan hälften av dem

är under 65 år.

– Många väntar alldeles

för länge med att söka hjälp.

Det kan vara dåligt för hälsan.

Det säger Jonas Sahlberg

från HRF.

Om du hör dåligt kan du

bli trött och få ont i huvudet.

Du kan också få tinnitus,

ett ljud i öronen

som inte försvinner.

Gamla människor kan

få sjukdomen demens.

Det säger Jonas Sahlberg.

Han tycker att fler

borde söka hjälp

och få hörapparat.

Varannan person över 18 år

har aldrig testat sin hörsel,

visar undersökningen.

HRF vill att alla människor

över 50 år ska få testa

sin hörsel gratis.

Det går att göra med

en dator hemma.

Du kan testa din hörsel

på HRFs sida på internet.

Testet finns här

8 SIDOR/TT