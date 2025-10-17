Vardags
Fler hör dåligt
Fler i Sverige hör dåligt.
Det gäller även unga människor.
Det visar en ny undersökning
från organisationen
Hörselskadades
riksförbund, HRF.
Ungefär 1,8 miljoner
människor har skador
på hörseln.
Nästan hälften av dem
är under 65 år.
– Många väntar alldeles
för länge med att söka hjälp.
Det kan vara dåligt för hälsan.
Det säger Jonas Sahlberg
från HRF.
Om du hör dåligt kan du
bli trött och få ont i huvudet.
Du kan också få tinnitus,
ett ljud i öronen
som inte försvinner.
Gamla människor kan
få sjukdomen demens.
Det säger Jonas Sahlberg.
Han tycker att fler
borde söka hjälp
och få hörapparat.
Varannan person över 18 år
har aldrig testat sin hörsel,
visar undersökningen.
HRF vill att alla människor
över 50 år ska få testa
sin hörsel gratis.
Det går att göra med
en dator hemma.
Du kan testa din hörsel
på HRFs sida på internet.
