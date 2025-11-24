Vardags
Affärerna sätter upp skyltar om Black Week. De lockar med rea. Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Företag kan luras på rean
Den här veckan har
många butiker en stor rea.
Det kallas Black Week.
Många människor köper saker då.
Men det är lätt att bli lurad.
Alla priser är inte sänkta,
även om det ser ut som det.
En del butiker höjer priserna
innan rean startar.
Sedan sänker de priserna
till det vanliga priset
när rean börjar.
Då ser det ut som
att priset är sänkt,
fast det inte är det.
Men det finns regler
för butikerna.
De måste egentligen
berätta vad priset varit
de senaste 30 dagarna.
Då blir det lättare
att veta om priset
verkligen är lägre.
Om du tycker att ett företag
har lurats med priset
så kan du anmäla det
till myndigheten Konsumentverket.
