Företag kan luras på rean

Den här veckan har

många butiker en stor rea.

Det kallas Black Week.

Många människor köper saker då.

Men det är lätt att bli lurad.

Alla priser är inte sänkta,

även om det ser ut som det.

En del butiker höjer priserna

innan rean startar.

Sedan sänker de priserna

till det vanliga priset

när rean börjar.

Då ser det ut som

att priset är sänkt,

fast det inte är det.

Men det finns regler

för butikerna.

De måste egentligen

berätta vad priset varit

de senaste 30 dagarna.

Då blir det lättare

att veta om priset

verkligen är lägre.

Om du tycker att ett företag

har lurats med priset

så kan du anmäla det

till myndigheten Konsumentverket.

