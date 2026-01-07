Vardags

Det är snö i en skog. Det syns spår efter längdskidor i snön.

Snö i Mariefred i Sörmland. Foto: Marie Hillblom

Bilder på vintern

Det är vinter.
Det har kommit snö
på många platser i Sverige.

Du får gärna skicka in
din egen bild på vintern!
Visa alla hur det
ser ut där du bor.

Mejla din bild till adressen
[email protected]

Kom ihåg att skriva
vad du heter
och var bilden är tagen.
Och kom ihåg att du måste
ha tagit bilden själv.

Tack för att du skickar bild!

8 SIDOR

7 januari 2026

3 kommentarer
  1. anna skriver:
    7 januari, 2026 kl. 11:45

    Gud så fin bild 😍😍

    Svara
  2. Vinne skriver:
    7 januari, 2026 kl. 11:50

    Fin bild du tog Marie

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      7 januari, 2026 kl. 12:39

      Tack!
      Kanske har du fotograferat
      vintern hos dig?
      Då kan du mejla den
      till oss på [email protected]

      Hälsningar,
      Marie på 8 Sidor

