Bilder på vintern

Det är vinter.

Det har kommit snö

på många platser i Sverige.

Du får gärna skicka in

din egen bild på vintern!

Visa alla hur det

ser ut där du bor.

Mejla din bild till adressen

[email protected]

Kom ihåg att skriva

vad du heter

och var bilden är tagen.

Och kom ihåg att du måste

ha tagit bilden själv.

Tack för att du skickar bild!

