Snö i Mariefred i Sörmland. Foto: Marie Hillblom
Bilder på vintern
Det är vinter.
Det har kommit snö
på många platser i Sverige.
Du får gärna skicka in
din egen bild på vintern!
Visa alla hur det
ser ut där du bor.
Mejla din bild till adressen
[email protected]
Kom ihåg att skriva
vad du heter
och var bilden är tagen.
Och kom ihåg att du måste
ha tagit bilden själv.
Tack för att du skickar bild!
7 januari 2026
Gud så fin bild 😍😍
Fin bild du tog Marie
Tack!
Kanske har du fotograferat
vintern hos dig?
Då kan du mejla den
till oss på [email protected]
Hälsningar,
Marie på 8 Sidor