Förslag om mat till gamla

Nu kommer ett förslag

om vilken mat som är bra

för gamla människor.

Förslaget kommer från

myndigheten Livsmedelsverket.

Gamla människor

som är pigga ska äta ungefär

samma mat som andra vuxna.

Det är mycket frukt och grönsaker.

Det är en blandning av fisk, fågel,

kött, ägg, bönor och ärtor.

Men inte så mycket godis,

kakor och alkohol.

Gamla människor

som är svaga kan ofta

vara mindre sugna på mat.

De äter inte så mycket.

Då gäller det att framför allt äta mat

som har mycket energi i sig.

Det är mat som fisk, fågel, kött,

ägg, bönor, ärtor, nötter, frön,

smör och fet mjölk.

Alla som är över 75 år

behöver äta extra D-vitamin,

tycker Livsmedelsverket.

8 SIDOR/TT