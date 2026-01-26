Vardags
En gammal man som äter mat. Foto: Pontus Lundahl/TT
Förslag om mat till gamla
Nu kommer ett förslag
om vilken mat som är bra
för gamla människor.
Förslaget kommer från
myndigheten Livsmedelsverket.
Gamla människor
som är pigga ska äta ungefär
samma mat som andra vuxna.
Det är mycket frukt och grönsaker.
Det är en blandning av fisk, fågel,
kött, ägg, bönor och ärtor.
Men inte så mycket godis,
kakor och alkohol.
Gamla människor
som är svaga kan ofta
vara mindre sugna på mat.
De äter inte så mycket.
Då gäller det att framför allt äta mat
som har mycket energi i sig.
Det är mat som fisk, fågel, kött,
ägg, bönor, ärtor, nötter, frön,
smör och fet mjölk.
Alla som är över 75 år
behöver äta extra D-vitamin,
tycker Livsmedelsverket.
8 SIDOR/TT
26 januari 2026
mm va gott!!😍😍
Så. Har jag ätit i många år.