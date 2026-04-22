Lär dig om nya ord

Undrar du vad det nya

ordet skibidi betyder?

Nu finns en ny sajt där du

kan lära dig om nya ord.

Det är Språkrådet

som har ordnat sajten.

Där kan du söka efter

många nya ord.

Det är ord som folk i Sverige

har börjat säga från år 1986

och fram till i dag.

Varje nytt ord

har en kort förklaring.

Där finns också

ett exempel från en tidning

och du får veta

hur du kan använda ordet,

stava och böja det.

Ordet skibidi kan betyda

konstigt, dåligt eller imponerande.

SARAH GREEN/8 SIDOR

