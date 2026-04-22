Lappar i olika färger med ord på.

Här är nya ord som kom år 2016. Du kan söka på vad alla nya ord betyder på en särskild sajt. Foto: TT

Lär dig om nya ord

Undrar du vad det nya
ordet skibidi betyder?
Nu finns en ny sajt där du
kan lära dig om nya ord.

Det är Språkrådet
som har ordnat sajten.

Där kan du söka efter
många nya ord.
Det är ord som folk i Sverige
har börjat säga från år 1986
och fram till i dag.

Varje nytt ord
har en kort förklaring.

Där finns också
ett exempel från en tidning
och du får veta
hur du kan använda ordet,
stava och böja det.

Ordet skibidi kan betyda
konstigt, dåligt eller imponerande.

SARAH GREEN/8 SIDOR

22 april 2026

  1. Ord House skriver:
    22 april, 2026 kl. 11:39

    Språkdoktorand och hög lönesättning samt forskning på fler ord och på många språk. Hur många språk lär man sig för att öka ordförrådet? Vilken nivå? Och om prestation inför allmänheten? Öppna munnen och uttala högt… eftersom allmänheten kan förstå kvalitet och kvalifikationer, statusdefinition, behöver inte covid-mask.

  2. en riktig ifk göteborgare skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:30

    skibidi

  3. Anonym skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:32

    du är skibidi (det första sättet)

  4. henry skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:58

    Skibidi betyder inte konstingt eller dåligt, skibidi betyder skibidi

