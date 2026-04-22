Här är nya ord som kom år 2016. Du kan söka på vad alla nya ord betyder på en särskild sajt. Foto: TT
Lär dig om nya ord
Undrar du vad det nya
ordet skibidi betyder?
Nu finns en ny sajt där du
kan lära dig om nya ord.
Det är Språkrådet
som har ordnat sajten.
Där kan du söka efter
många nya ord.
Det är ord som folk i Sverige
har börjat säga från år 1986
och fram till i dag.
Varje nytt ord
har en kort förklaring.
Där finns också
ett exempel från en tidning
och du får veta
hur du kan använda ordet,
stava och böja det.
Ordet skibidi kan betyda
konstigt, dåligt eller imponerande.
SARAH GREEN/8 SIDOR
22 april 2026
