Vardags
En huggorm. Det är den enda ormen med gift i Sverige. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT
Ormar bet många hundar
Ovanligt många hundar
och katter blev bitna
av ormar i maj.
Det visar siffror
från företaget Evidensia.
De jobbar med att vårda djur.
Nu är det brist på
medicin mot bett.
Det varnar Evidensia för.
– Än så länge finns det motgift
i lager på våra kliniker.
Men det kan ta slut.
Det säger Marlene Areskog
på Evidensia.
Husdjuren blir ofta
bitna i tassen eller nosen.
De kan bli mycket
sjuka av bett från en orm.
Vissa kan dö om de inte
får medicin.
Marlene Areskog tipsar
om vad du ska göra
om din hund eller katt
blir biten av en orm.
• Håll djuret stilla.
• Bär hem det.
• Åk till en veterinär.
Att många djur blev
bitna i maj kan
bero på vädret.
Det var ovanligt
soligt och varmt.
Då fick många djur
vara ute i naturen
där det finns ormar.
8 SIDOR/TT
22 juni 2026
Jag gillar inte ormar dom är så äckliga, brukar träffa på dom i skogen när jag plockar svamp.det har hänt flera gånger. Man måste vara försiktig när man är ute med sina hundar.
Jag bor på landet och brevlådan är lite längre bort från huset, där solar ormarna varje år. Man vågar inte gå ditt och hämta posten.
Läskig bild. Men vad ska man göra om veterinären säger de är fullbokade? Jag försökte boka tid hos de, de vägrade boka en tid, fast de sa vi bör åka till en veterinär akut.. 🤦🏼♂️
Vår katt blev biten i tassen, hon fick smärtlindring och vila hemma, hon var som vanligt efter 4 dagar. Svullnaden hade h gå åt ner och hon ville ut.
Vi har fångat ormen och flyttat den några km bort i skogen där den kan leva vidare utan att bli störd.
Ormar är vackra och gör en del nytta men man vill inte ha dem för nära inpå huset.
Jag är rädd för ormar och grodor