Ormar bet många hundar

Ovanligt många hundar

och katter blev bitna

av ormar i maj.

Det visar siffror

från företaget Evidensia.

De jobbar med att vårda djur.

Nu är det brist på

medicin mot bett.

Det varnar Evidensia för.

– Än så länge finns det motgift

i lager på våra kliniker.

Men det kan ta slut.

Det säger Marlene Areskog

på Evidensia.

Husdjuren blir ofta

bitna i tassen eller nosen.

De kan bli mycket

sjuka av bett från en orm.

Vissa kan dö om de inte

får medicin.

Marlene Areskog tipsar

om vad du ska göra

om din hund eller katt

blir biten av en orm.

• Håll djuret stilla.

• Bär hem det.

• Åk till en veterinär.

Att många djur blev

bitna i maj kan

bero på vädret.

Det var ovanligt

soligt och varmt.

Då fick många djur

vara ute i naturen

där det finns ormar.

8 SIDOR/TT