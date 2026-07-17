Bra att ha vatten hemma

Det är bra att ha

extra vatten hemma

om det skulle bli en kris.

Det tycker myndigheterna.

Men det är få svenskar

som har extra vatten hemma.

Fler än hälften har inte något

vatten sparat hemma.

Det visar en ny undersökning.

Det handlar om vatten som vi

dricker och tvättar oss med.

Om det blir en kris

kan vattnet i kranen bli dåligt

eller sluta fungera.

Då är det bra att ha

extra vatten i dunkar.

De ska stå mörkt

och gärna också svalt.

Vatten i dunkar klarar sig

i flera månader.

Myndigheterna tycker

att vi ska ha 25 liter vatten

hemma per person.

Det räcker i ungefär en vecka.

8 SIDOR/TT