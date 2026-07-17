Vardags

En kvinna dricker vatten från en liten flaska. Hon har solglasögon.

En kvinna dricker vatten. Foto: Jessica Gow/TT

Bra att ha vatten hemma

Det är bra att ha
extra vatten hemma
om det skulle bli en kris.
Det tycker myndigheterna.

Men det är få svenskar
som har extra vatten hemma.

Fler än hälften har inte något
vatten sparat hemma.
Det visar en ny undersökning.
Det handlar om vatten som vi
dricker och tvättar oss med.

Om det blir en kris
kan vattnet i kranen bli dåligt
eller sluta fungera.

Då är det bra att ha
extra vatten i dunkar.
De ska stå mörkt
och gärna också svalt.
Vatten i dunkar klarar sig
i flera månader.

Myndigheterna tycker
att vi ska ha 25 liter vatten
hemma per person.
Det räcker i ungefär en vecka.

8 SIDOR/TT

17 juli 2026

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4 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    17 juli, 2026 kl. 09:35

    JAG HAR!!!🙂💜

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  2. Andreas skriver:
    17 juli, 2026 kl. 10:42

    Det har jag alltid. Viktigt att ha.

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  3. Maja skriver:
    17 juli, 2026 kl. 13:30

    I Syrien är det svårt. Det finns inte mycket vatten och det är torrt. Marken är förstört.

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  4. MILENA LUISA skriver:
    17 juli, 2026 kl. 15:59

    MAJA-vad synd! Vi hade härligt tid i Homs! Hoppas att jag tillfrisknar och kan åka dit och hjälpa lite! Men snart kommer allasorter kris i Sverige också! Man ska vara förbereda faktisk! trevlig helg till dig!

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