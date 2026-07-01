Vardags
Greta Åberg gör korsord för folk mellan 18 år och 35 år. Foto: Privat
Hon gör korsord för unga
Det har blivit vanligt
bland unga personer
att tipsa varandra om saker
de kan göra utan mobil.
Många tipsar då om korsord.
Tidningar med korsord
har blivit mer populära.
Greta Åberg är 26 år.
Förra sommaren löste hon
många korsord.
Men hon tyckte inte
att frågorna passade henne.
Nu har hon startat en tidning
med korsord för unga vuxna.
Tidningen heter Popkryss.
Idén kommer från Finland.
Där har en sådan tidning
funnits längre än i Sverige.
– Korsord är gympa för hjärnan
samtidigt som du får slappna av.
Du kan göra det långsamt.
Du blir smartare och piggare
av att göra korsord,
säger Greta Åberg till 8 Sidor.
Hon tror att korsord
har blivit mer populära
för att många vill
lägga bort mobilen.
– Vi blir trötta av ljuset
från mobilens skärm.
Och att titta på andras liv i mobilen
gör att vi jämför oss med andra.
Det ökar vår stress
och kan få oss att må dåligt,
säger Greta Åberg.
Gillar du att lösa korsord?
I så fall ska du spara
tidningen 8 Sidor.
Varje vecka i sommar
kommer ett nytt korsord.
Du hittar det på sista sidan
i vår papperstidning.
Jonas Altis gör 8 Sidors korsord.
Vad är svårast med
att göra korsord
på lätt svenska?
– Jag tycker att det svåraste
med att göra korsord till 8 Sidor
är att välja vilka ord jag vill använda.
Jag försöker att inte ha
svåra ord eller ovanliga ord,
säger Jonas Altis.
SARAH GREEN/8 SIDOR
1 juli 2026
😍🥰😊