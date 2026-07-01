Hon gör korsord för unga

Det har blivit vanligt

bland unga personer

att tipsa varandra om saker

de kan göra utan mobil.

Många tipsar då om korsord.

Tidningar med korsord

har blivit mer populära.

Greta Åberg är 26 år.

Förra sommaren löste hon

många korsord.

Men hon tyckte inte

att frågorna passade henne.

Nu har hon startat en tidning

med korsord för unga vuxna.

Tidningen heter Popkryss.

Idén kommer från Finland.

Där har en sådan tidning

funnits längre än i Sverige.

– Korsord är gympa för hjärnan

samtidigt som du får slappna av.

Du kan göra det långsamt.

Du blir smartare och piggare

av att göra korsord,

säger Greta Åberg till 8 Sidor.

Hon tror att korsord

har blivit mer populära

för att många vill

lägga bort mobilen.

– Vi blir trötta av ljuset

från mobilens skärm.

Och att titta på andras liv i mobilen

gör att vi jämför oss med andra.

Det ökar vår stress

och kan få oss att må dåligt,

säger Greta Åberg.

Gillar du att lösa korsord?

I så fall ska du spara

tidningen 8 Sidor.

Varje vecka i sommar

kommer ett nytt korsord.

Du hittar det på sista sidan

i vår papperstidning.

Jonas Altis gör 8 Sidors korsord.

Vad är svårast med

att göra korsord

på lätt svenska?

– Jag tycker att det svåraste

med att göra korsord till 8 Sidor

är att välja vilka ord jag vill använda.

Jag försöker att inte ha

svåra ord eller ovanliga ord,

säger Jonas Altis.

SARAH GREEN/8 SIDOR