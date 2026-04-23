Vardags

  • äpple

    Holken Äpplet. Foto: Ida Olsson/Naturskyddsföreningen

  • slott

    Holken Slottet. Foto: Ida Olsson/Naturskyddsföreningen

  • lykta

    Holken Den gamla lyktan. Foto: Ida Olsson/Naturskyddsföreningen

Holkarna som vann

Nu är det klart
vilka holkar
som vinner tävlingen
om den finaste holken för fåglar.

Det är Naturskyddsföreningen
som ordnar tävlingen.

Nästan tusen holkar
kom in till tävlingen i år.
Femton holkar
var med i finalen.

Människor har röstat
på sina favoriter.

Holken Äpplet är vinnare
i tävlingen för holkar
som elever i lågstadiet gjort.
Klass 3A i Hagaskolan
i Vallentuna har gjort den.

Holken Slottet är vinnare
i tävlingen för holkar
som elever i mellanstadiet gjort.
Klass 6B i Sörbyskolan
i Gävle har gjort den.

Holken Den gamla gatlyktan
är vinnare
i tävlingen för holkar
som elever i högstadiet
och gymnasiet gjort.
Klass Tesam 23A
på Designgymnasiet Kungsholmen
i Stockholm har gjort den.

Juryn ger också ett särskilt pris
till klass 4-5 på Unnarydsskolan
i Hylte.
Eleverna har gjort
25 holkar till fåglar
som är hotade.

Holkarna passar till exempel
fåglarna entita,
svartvit flugsnappare
och lappmes.

Fåglar behöver hjälp
med platser att bygga bo.
Då är holkar bra.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

23 april 2026

  1. Maja skriver:
    23 april, 2026 kl. 11:55

    Snyggt allihopa 🎊

  2. MILENA LUISA skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:57

    GRATTIS!!! De är jättevackra!!!🥰😎🧡

