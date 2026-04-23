Holkarna som vann

Nu är det klart

vilka holkar

som vinner tävlingen

om den finaste holken för fåglar.

Det är Naturskyddsföreningen

som ordnar tävlingen.

Nästan tusen holkar

kom in till tävlingen i år.

Femton holkar

var med i finalen.

Människor har röstat

på sina favoriter.

Holken Äpplet är vinnare

i tävlingen för holkar

som elever i lågstadiet gjort.

Klass 3A i Hagaskolan

i Vallentuna har gjort den.

Holken Slottet är vinnare

i tävlingen för holkar

som elever i mellanstadiet gjort.

Klass 6B i Sörbyskolan

i Gävle har gjort den.

Holken Den gamla gatlyktan

är vinnare

i tävlingen för holkar

som elever i högstadiet

och gymnasiet gjort.

Klass Tesam 23A

på Designgymnasiet Kungsholmen

i Stockholm har gjort den.

Juryn ger också ett särskilt pris

till klass 4-5 på Unnarydsskolan

i Hylte.

Eleverna har gjort

25 holkar till fåglar

som är hotade.

Holkarna passar till exempel

fåglarna entita,

svartvit flugsnappare

och lappmes.

Fåglar behöver hjälp

med platser att bygga bo.

Då är holkar bra.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR