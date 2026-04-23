Vardags
Holken Äpplet. Foto: Ida Olsson/Naturskyddsföreningen
Holken Slottet. Foto: Ida Olsson/Naturskyddsföreningen
Holken Den gamla lyktan. Foto: Ida Olsson/Naturskyddsföreningen
Holkarna som vann
Nu är det klart
vilka holkar
som vinner tävlingen
om den finaste holken för fåglar.
Det är Naturskyddsföreningen
som ordnar tävlingen.
Nästan tusen holkar
kom in till tävlingen i år.
Femton holkar
var med i finalen.
Människor har röstat
på sina favoriter.
Holken Äpplet är vinnare
i tävlingen för holkar
som elever i lågstadiet gjort.
Klass 3A i Hagaskolan
i Vallentuna har gjort den.
Holken Slottet är vinnare
i tävlingen för holkar
som elever i mellanstadiet gjort.
Klass 6B i Sörbyskolan
i Gävle har gjort den.
Holken Den gamla gatlyktan
är vinnare
i tävlingen för holkar
som elever i högstadiet
och gymnasiet gjort.
Klass Tesam 23A
på Designgymnasiet Kungsholmen
i Stockholm har gjort den.
Juryn ger också ett särskilt pris
till klass 4-5 på Unnarydsskolan
i Hylte.
Eleverna har gjort
25 holkar till fåglar
som är hotade.
Holkarna passar till exempel
fåglarna entita,
svartvit flugsnappare
och lappmes.
Fåglar behöver hjälp
med platser att bygga bo.
Då är holkar bra.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
23 april 2026
Snyggt allihopa 🎊
GRATTIS!!! De är jättevackra!!!🥰😎🧡