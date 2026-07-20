Vardags

  • fagel1

    Maya Eriksson med en fågel som ska få en ring för märkning. Foto: Privat/TT

  • fagel2

    Två mandarinänder. Det är hanen som har många färger. Foto: Maya Eriksson/Privat/TT

Unga vill se fåglar

Fler barn och ungdomar
i Sverige är intresserade
av att titta på fåglar.

De är ute i naturen
med kamera och kikare.

Gruppen Birdlife Sverige
finns för folk som gillar
att titta på fåglar.

För några år sedan var
149 barn och ungdomar
med i gruppen.
Nu är det 357.

Maya Eriksson är med i gruppen.
Hon är 17 år och bor i Skåne.
Hon tycker att det är jättekul
att fler unga vill vara med.

– Det märks att det blir fler.
När vi ordnar läger
blir de fulla direkt,
säger Maya Eriksson.

Hon började med
att fotografera fåglar.
Nu är hon också med
och märker fåglar med ringar.
På det sättet kan man
få veta mer om deras liv.

Hon är orolig för
hur ändringarna i klimatet
gör fåglarnas liv svårare.
Hon tycker att något måste göras.

Hon hoppas
att fler människor
vill vara med
och hjälpa fåglarna.

Intresset att titta på fåglar
kallas fågelskådning.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Brukar du titta på fåglar i naturen?

Se hur andra har röstat

Loading ... Loading ...

20 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:19

    Fåglar kommer regelbundet till min balkong!😊😎🧡

    Svara
  2. V skriver:
    20 juli, 2026 kl. 12:32

    Jag älskar fåglar och fågelkvitter, det är livet.jag brukar mata dessa på vintrarna.

    Svara
  3. JonteBronte skriver:
    20 juli, 2026 kl. 12:37

    Fiskmåsar är roliga när dom ska skydda sina ungar på marken drt gäller att ducka och springer

    Svara
  4. Maja skriver:
    20 juli, 2026 kl. 15:11

    Hej Milena, hur mår du?
    Mår du bra? I fredags var jag med min granne och samlade ihop skräp. Hur har du haft? Hur är din man? Har ni varm mat och vatten? Jag ber till dig.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar