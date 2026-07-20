Vardags
Maya Eriksson med en fågel som ska få en ring för märkning. Foto: Privat/TT
Två mandarinänder. Det är hanen som har många färger. Foto: Maya Eriksson/Privat/TT
Unga vill se fåglar
Fler barn och ungdomar
i Sverige är intresserade
av att titta på fåglar.
De är ute i naturen
med kamera och kikare.
Gruppen Birdlife Sverige
finns för folk som gillar
att titta på fåglar.
För några år sedan var
149 barn och ungdomar
med i gruppen.
Nu är det 357.
Maya Eriksson är med i gruppen.
Hon är 17 år och bor i Skåne.
Hon tycker att det är jättekul
att fler unga vill vara med.
– Det märks att det blir fler.
När vi ordnar läger
blir de fulla direkt,
säger Maya Eriksson.
Hon började med
att fotografera fåglar.
Nu är hon också med
och märker fåglar med ringar.
På det sättet kan man
få veta mer om deras liv.
Hon är orolig för
hur ändringarna i klimatet
gör fåglarnas liv svårare.
Hon tycker att något måste göras.
Hon hoppas
att fler människor
vill vara med
och hjälpa fåglarna.
Intresset att titta på fåglar
kallas fågelskådning.
8 SIDOR/TT
20 juli 2026
Fåglar kommer regelbundet till min balkong!😊😎🧡
Jag älskar fåglar och fågelkvitter, det är livet.jag brukar mata dessa på vintrarna.
Fiskmåsar är roliga när dom ska skydda sina ungar på marken drt gäller att ducka och springer
Hej Milena, hur mår du?
Mår du bra? I fredags var jag med min granne och samlade ihop skräp. Hur har du haft? Hur är din man? Har ni varm mat och vatten? Jag ber till dig.