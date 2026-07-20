Unga vill se fåglar

Fler barn och ungdomar

i Sverige är intresserade

av att titta på fåglar.

De är ute i naturen

med kamera och kikare.

Gruppen Birdlife Sverige

finns för folk som gillar

att titta på fåglar.

För några år sedan var

149 barn och ungdomar

med i gruppen.

Nu är det 357.

Maya Eriksson är med i gruppen.

Hon är 17 år och bor i Skåne.

Hon tycker att det är jättekul

att fler unga vill vara med.

– Det märks att det blir fler.

När vi ordnar läger

blir de fulla direkt,

säger Maya Eriksson.

Hon började med

att fotografera fåglar.

Nu är hon också med

och märker fåglar med ringar.

På det sättet kan man

få veta mer om deras liv.

Hon är orolig för

hur ändringarna i klimatet

gör fåglarnas liv svårare.

Hon tycker att något måste göras.

Hon hoppas

att fler människor

vill vara med

och hjälpa fåglarna.

Intresset att titta på fåglar

kallas fågelskådning.

8 SIDOR/TT

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