Vardags
Några personer som kokar korv på ett stormkök ute i naturen. Foto: Henrik Holmberg/TT
Träna för att klara kris
Hela den här veckan
vill myndigheter att alla
tränar på att klara
kris och krig.
Veckan kallas
Beredskapsveckan.
Myndigheterna vill
att alla människor tränar
på att klara sig
minst en vecka utan hjälp.
Om vi tränar är det lättare
att veta vad vi ska göra
om det händer på riktigt.
Det kan till exempel
bli stopp på elen.
Då kan det också bli svårt
att få vatten och värme.
I rutan nedanför finns tips på
hur du kan träna.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Så kan du träna
- Om elen försvinner
kan du inte ladda din telefon.
Testa en radio
som går med batteri.
Då kan du lyssna på nyheter
och få information.
- Utan el blir det svårare
att spola vatten ur kranen.
Se till att ha
extra vatten hemma.
Du kan ha vatten
i flaskor i frysen.
- Utan el fungerar inte spisen.
Träna på att laga mat
ute på ett stormkök.
- Utan el kan det
bli kallt inne.
Testa att hålla dig varm
med en jacka
eller en sovsäck.
Se till att du har
extra filtar hemma.
- Utan el fungerar
inte kylen.
Se till att ha mat hemma
som inte behöver vara i kylen.
Tipsen kommer från Myndigheten för civilt försvar.
21 september 2026
jag har köpt en massa batterier och ljusslingor det ger lite lyse. man kan ladda med torrvaror. spritkök är bra att ha så man kan laga mat.har du trädgård så kan du ju grilla kött. så det går att klara sig en vecka eller mer.
man kan göra som man gjorde förr i tiden ,konservera kött i glasburkar. så gjorde min mormor. det fanns i kälaren hur många som helst. likaså med frukten gjorde hon till kompot 🙂🙂🙂
Jättebra skrivet!!
Det kan inte påverka mig alls.
Jag älskar kokt korv med bröd 🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭