Vardags

Flera korvar ligger i en kastrull. Kastrullen är på en platta som står på marken.

Några personer som kokar korv på ett stormkök ute i naturen. Foto: Henrik Holmberg/TT

Träna för att klara kris

Hela den här veckan
vill myndigheter att alla
tränar på att klara
kris och krig.

Veckan kallas
Beredskapsveckan.

Myndigheterna vill
att alla människor tränar
på att klara sig
minst en vecka utan hjälp.

Om vi tränar är det lättare
att veta vad vi ska göra
om det händer på riktigt.

Det kan till exempel
bli stopp på elen.
Då kan det också bli svårt
att få vatten och värme.

I rutan nedanför finns tips på
hur du kan träna.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Så kan du träna

  1. Om elen försvinner
    kan du inte ladda din telefon.
    Testa en radio
    som går med batteri.
    Då kan du lyssna på nyheter
    och få information.
  2. Utan el blir det svårare
    att spola vatten ur kranen.
    Se till att ha
    extra vatten hemma.
    Du kan ha vatten
    i flaskor i frysen.
  3. Utan el fungerar inte spisen.
    Träna på att laga mat
    ute på ett stormkök.
  4. Utan el kan det
    bli kallt inne.
    Testa att hålla dig varm
    med en jacka
    eller en sovsäck.
    Se till att du har
    extra filtar hemma.
  5. Utan el fungerar
    inte kylen.
    Se till att ha mat hemma
    som inte behöver vara i kylen.

Tipsen kommer från Myndigheten för civilt försvar.

21 september 2026

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5 kommentarer
  1. . skriver:
    21 september, 2026 kl. 10:40

    jag har köpt en massa batterier och ljusslingor det ger lite lyse. man kan ladda med torrvaror. spritkök är bra att ha så man kan laga mat.har du trädgård så kan du ju grilla kött. så det går att klara sig en vecka eller mer.

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  2. Lasse skriver:
    21 september, 2026 kl. 12:28

    man kan göra som man gjorde förr i tiden ,konservera kött i glasburkar. så gjorde min mormor. det fanns i kälaren hur många som helst. likaså med frukten gjorde hon till kompot 🙂🙂🙂

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  3. Theo skriver:
    21 september, 2026 kl. 12:55

    Jättebra skrivet!!

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  4. Krigare skriver:
    21 september, 2026 kl. 12:59

    Det kan inte påverka mig alls.

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  5. Kaktus är taggig skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:28

    Jag älskar kokt korv med bröd 🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭

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