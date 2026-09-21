Träna för att klara kris

Hela den här veckan

vill myndigheter att alla

tränar på att klara

kris och krig.

Veckan kallas

Beredskapsveckan.

Myndigheterna vill

att alla människor tränar

på att klara sig

minst en vecka utan hjälp.

Om vi tränar är det lättare

att veta vad vi ska göra

om det händer på riktigt.

Det kan till exempel

bli stopp på elen.

Då kan det också bli svårt

att få vatten och värme.

I rutan nedanför finns tips på

hur du kan träna.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR