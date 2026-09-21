Världen
Ella Pamfilova hälsar på Vladimir Putin. Hon jobbar med valet. Han är landets ledare. Foto: Vyacheslav Prokofyev/Kreml Sputnik/AP/TT
En arbetare ordnar för valet i en lokal i staden Moskva. Foto: Pavel Bednyakov/AP/TT
Hon går framför massor av skärmar som visar lokaler där folk röstar. Foto: Pavel Bednyakov/AP/TT
Ett högt hus i staden Moskva är förstört av drönare. Foto: AFP/TT
En fabrik för olja brinner i staden Moskva. Foto: AP/TT
Putins parti leder valet
Fredag, lördag och söndag
var det val i Ryssland.
Folk röstade om vilka partier
som ska vara med
i den ryska riksdagen.
Det var 111 miljoner människor
som fick rösta i valet.
Men det var bara
lite mer än hälften
av dem som röstade.
Det säger ryska statens
nyhetsbyrå Tass.
Alla röster är inte räknade.
Men ledaren Vladimir Putins
parti leder valet.
Valet är inte rättvist.
Inga partier som är emot
Rysslands krig i Ukraina
fick vara med i valet.
Under natten till lördag
var det över tusen attacker
mot datorer för valet.
– Grupper har gjort attackerna
med verktyg med AI.
Det sa Ella Pamfilova
som jobbar med valet.
Men hon sa inget om
vilka grupperna är.
I söndags gjorde Ukraina
attacker mot Ryssland med drönare.
Många hundra drönare
kom mot huvudstaden Moskva.
Minst två personer dog.
Ett högt hus fick skador.
En fabrik för olja blev skadad.
8 SIDOR/TT
21 september 2026
ingen vågar rösta på några andra partier, alla är rädda för Putin. 🙄🙄🙄😶
Putin är en läskig jävla gubbe som kommer att spränga halva jävla världen med hans makt och då kommer man ju fan dö😀🥰
Jag håller med dig Din Jävel om putin.🥰🥰😊
snälla sluta spränga halva världen 😭
ja
Jag håller min din jävla dum jävel