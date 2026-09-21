Fredag, lördag och söndag

var det val i Ryssland.

Folk röstade om vilka partier

som ska vara med

i den ryska riksdagen.

Det var 111 miljoner människor

som fick rösta i valet.

Men det var bara

lite mer än hälften

av dem som röstade.

Det säger ryska statens

nyhetsbyrå Tass.

Alla röster är inte räknade.

Men ledaren Vladimir Putins

parti leder valet.

Valet är inte rättvist.

Inga partier som är emot

Rysslands krig i Ukraina

fick vara med i valet.

Under natten till lördag

var det över tusen attacker

mot datorer för valet.

– Grupper har gjort attackerna

med verktyg med AI.

Det sa Ella Pamfilova

som jobbar med valet.

Men hon sa inget om

vilka grupperna är.

I söndags gjorde Ukraina

attacker mot Ryssland med drönare.

Många hundra drönare

kom mot huvudstaden Moskva.

Minst två personer dog.

Ett högt hus fick skador.

En fabrik för olja blev skadad.

8 SIDOR/TT