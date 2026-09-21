Kultur
Eva Ullerud får pris för sin lättlästa bok Den spanske tomten. Foto: Catharina Ullerud
Boken Den spanske tomten är en deckare för vuxna. Den är på lättläst svenska.
Hennes bok får fint pris
Eva Ullerud får pris
för årets bästa lättlästa bok.
Boken heter
Den spanske tomten.
– Det känns fantastiskt!
Det är alltid roligt att få beröm
för det du jobbar med.
Det säger Eva Ullerud.
Boken är en spännande
deckare för vuxna.
Den handlar om en kvinna
som heter Lillemor.
Hon ska fira jul med sin man
på Kanarieöarna i Spanien.
Men där blir en person mördad.
Då bestämmer Lillemor
att hon ska försöka hitta mördaren.
Eva Ullerud har skrivit
flera böcker tidigare.
Men Den spanske tomten
är hennes första bok
på lättläst svenska.
– Det är svårare
att skriva lättläst.
Men det svåra är också
det som är roligt.
– Det gäller att välja
rätt ord hela tiden.
Du har ju inte så många ord
att välja på, säger hon.
Det är Studieförbundet
Vuxenskolan som ordnar priset.
Det ska delas ut
på Bokmässan i Göteborg
den 25 september.
8 SIDOR
Tidigare vinnare av priset
Här är de senaste årens vinnare
av priset för bästa lättlästa bok.
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