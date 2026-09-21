Kultur

  • Eva Ullerud_Foto Catharina Ullerud2

    Eva Ullerud får pris för sin lättlästa bok Den spanske tomten. Foto: Catharina Ullerud

  • Handledning till Den spanske tomten av Eva Ullerdu

    Boken Den spanske tomten är en deckare för vuxna. Den är på lättläst svenska.

Hennes bok får fint pris

Eva Ullerud får pris
för årets bästa lättlästa bok.
Boken heter
Den spanske tomten.

– Det känns fantastiskt!
Det är alltid roligt att få beröm
för det du jobbar med.

Det säger Eva Ullerud.

Boken är en spännande
deckare för vuxna.
Den handlar om en kvinna
som heter Lillemor.

Hon ska fira jul med sin man
på Kanarieöarna i Spanien.
Men där blir en person mördad.
Då bestämmer Lillemor
att hon ska försöka hitta mördaren.

Eva Ullerud har skrivit
flera böcker tidigare.
Men Den spanske tomten
är hennes första bok
på lättläst svenska.

– Det är svårare
att skriva lättläst.
Men det svåra är också
det som är roligt.

– Det gäller att välja
rätt ord hela tiden.
Du har ju inte så många ord
att välja på, säger hon.

Det är Studieförbundet
Vuxenskolan som ordnar priset.
Det ska delas ut
på Bokmässan i Göteborg
den 25 september.

8 SIDOR

Tidigare vinnare av priset

Här är de senaste årens vinnare
av priset för bästa lättlästa bok.
Det är tips till dig
som letar efter lättlästa böcker.

  • År 2025
    Premiären av Marie Albertsson
  • År 2024
    Strandflickan av Lisa Förare
  • År 2023
    Rockfesten av Ann Gomér
  • År 2022
    Sköna maj av Eli Åhman Owetz

21 september 2026

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1 kommentar
  1. Nyfiken skriver:
    21 september, 2026 kl. 14:54

    Går det att få böckerna utomlands?

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