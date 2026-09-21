Hennes bok får fint pris

Eva Ullerud får pris

för årets bästa lättlästa bok.

Boken heter

Den spanske tomten.

– Det känns fantastiskt!

Det är alltid roligt att få beröm

för det du jobbar med.

Det säger Eva Ullerud.

Boken är en spännande

deckare för vuxna.

Den handlar om en kvinna

som heter Lillemor.

Hon ska fira jul med sin man

på Kanarieöarna i Spanien.

Men där blir en person mördad.

Då bestämmer Lillemor

att hon ska försöka hitta mördaren.

Eva Ullerud har skrivit

flera böcker tidigare.

Men Den spanske tomten

är hennes första bok

på lättläst svenska.

– Det är svårare

att skriva lättläst.

Men det svåra är också

det som är roligt.

– Det gäller att välja

rätt ord hela tiden.

Du har ju inte så många ord

att välja på, säger hon.

Det är Studieförbundet

Vuxenskolan som ordnar priset.

Det ska delas ut

på Bokmässan i Göteborg

den 25 september.

8 SIDOR