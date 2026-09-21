Världen
Grönlands flagga och Donald Trump. Foto: Ritzau/AP/TT
Nytt avtal om Grönland
Det har varit mycket
bråk om ön Grönland.
Grönland är en del av Danmark.
USAs ledare Donald Trump
hotade att använda
militärer för att ta ön.
Trump ville att USA
skulle äga Grönland.
Men Danmark
och Grönland sa nej till det.
Grönland går inte att köpa.
Nu är Danmark, USA
och Grönland överens om ett avtal.
De ska samarbeta mer om
säkerheten på Grönland.
Experter är inte överens om
vem som vinner mest på avtalet.
Det är ännu inte känt
vad som står i avtalet.
Donald Trump
säger att USA
nu får mer kontroll
över säkerheten på ön.
Jon Rahbek-Clemmensen
är expert och vet mycket om Grönland.
Han säger att det här
är bra för Danmark.
USA får nu inte
ta över Grönland, säger han.
Men avtalet verkar också ge USA
mer makt över Grönland.
Trump säger att USA
nu kan stoppa företag
och militärer från andra länder
att komma till ön.
Så har det inte varit förut,
säger Jon Rahbek-Clemmensen.
Länderna ska skriva på avtalet
den här veckan.
8 SIDOR/TT
Grönland är en stor ö
- Grönland är en stor ö.
Den är fem gånger
större än Sverige.
En stor del av ön
är täckt av is.
- Det bor ungefär 57 tusen
människor på Grönland.
Den största staden heter Nuuk.
- Människorna pratar
grönländska och danska.
Många på Grönland
jobbar med att fiska räkor.
- Förr styrde Danmark
helt över Grönland.
Nu bestämmer
Grönland mycket själv,
men Danmark hjälper till.
- Många på Grönland vill att ön
ska bli helt fri från Danmark.
Men det är svårt
eftersom Grönland behöver
pengar från Danmark.
- USA har soldater på Grönland.
Det har de haft länge.
Nuuk är Grönlands största stad.
Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT
21 september 2026
Det är inte alls bra för Grönland, vad synd, hur kunde Danmark göra så! USA får för mycket makt nu i Grönland och den galna präsidenten Trump är oförutsägbar, man kan inte lita på honom
Synd att Trump vill ta Grönland lite synd att Danmark har Grönland liksom varför kan inte Grönland bli ett fritt land
JAG GILLAR VERKLIGEN TRUMP!!😃😃😃😃
Trump är inte als bra han har varit med och dödat personer.😠😤🙂😠
jag vet
Ja tycker det ä bra. Trump skyddar grönland å danmark från ryssen. Putin har mycket aktivitet runt arktis ända ner till ryssland. Å putins hot mot nato. Vi måste va beredda ifall något händer.
Trump ä vår vän. Våra fiender är ryssland kina å iran. Vi måste tänka logiskt.
Trump har en bättre frisyr in bilden. Han ser inte så mycket som en galning.