Nytt avtal om Grönland

Det har varit mycket

bråk om ön Grönland.

Grönland är en del av Danmark.

USAs ledare Donald Trump

hotade att använda

militärer för att ta ön.

Trump ville att USA

skulle äga Grönland.

Men Danmark

och Grönland sa nej till det.

Grönland går inte att köpa.

Nu är Danmark, USA

och Grönland överens om ett avtal.

De ska samarbeta mer om

säkerheten på Grönland.

Experter är inte överens om

vem som vinner mest på avtalet.

Det är ännu inte känt

vad som står i avtalet.

Donald Trump

säger att USA

nu får mer kontroll

över säkerheten på ön.

Jon Rahbek-Clemmensen

är expert och vet mycket om Grönland.

Han säger att det här

är bra för Danmark.

USA får nu inte

ta över Grönland, säger han.

Men avtalet verkar också ge USA

mer makt över Grönland.

Trump säger att USA

nu kan stoppa företag

och militärer från andra länder

att komma till ön.

Så har det inte varit förut,

säger Jon Rahbek-Clemmensen.

Länderna ska skriva på avtalet

den här veckan.

8 SIDOR/TT

Trump vill ta över Grönland