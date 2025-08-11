Världen
Fängelset Evin där svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali tidigare har suttit inlåst. Bilden på Djalali är från i maj då han fick en hjärtinfarkt men överlevde. Foto: Ehsan Iran/privat/TT Foto Ehsan Iran/privat
Djalali fortfarande borta
Ahmadreza Djalali
är en svensk och iransk
läkare och forskare.
Han har suttit fängslad
i nio år i Iran.
Iran anklagar honom
för att ha spionerat för Israel.
Han är dömd till döden.
I juni i år attackerade Israel
fängelset Evin där Djalali var inlåst.
Han blev inte skadad.
Men efter attackerna
har han blivit flyttad.
Ingen vet vart han flyttades.
Många andra fångar
som flyttades efter
Israels attacker i juni
är nu tillbaka i fängelset Evin.
Men inte Ahmadreza Djalali.
Ingen vet var han är.
Hans advokat i Iran
vet inte heller var han är.
Advokaten har försökt
att få träffa Djalali
eller ringa till honom.
Men myndigheterna
i Iran säger nej.
Många är oroliga
för att Iran ska
avrätta Djajali.
Iran har dödat flera
andra fångar som varit
anklagade för spioneri.
Många är också
oroliga över Djalalis hälsa.
Tidigare i år fick han
en hjärtinfarkt.
Ingen vet hur han mår.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2025
😪😪😪😪😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭släpp honom fri snälla .barnen och frun skulle bli glada.
Var är ansvariga i regeringen som inte gör ett skit på ren svenska!!!!! Ni är så ynkliga 📢så flata
Tycker att man ska göra mer för att få honom fri😔
Inte våra problem. Det lustiga är att muslimer tror att de kan kräva vad som helst ifrån oss. Och motsatsen, vi skulle aldrig få någon hjälp överhuvudtaget från både deras länder. Vi skulle aldrig ha släppt in dem. Muslimer hjälper bara muslimer medans de stjäl allt de kan från oss. De är de ondaste på Jorden.