Djalali fortfarande borta

Ahmadreza Djalali

är en svensk och iransk

läkare och forskare.

Han har suttit fängslad

i nio år i Iran.

Iran anklagar honom

för att ha spionerat för Israel.

Han är dömd till döden.

I juni i år attackerade Israel

fängelset Evin där Djalali var inlåst.

Han blev inte skadad.

Men efter attackerna

har han blivit flyttad.

Ingen vet vart han flyttades.

Många andra fångar

som flyttades efter

Israels attacker i juni

är nu tillbaka i fängelset Evin.

Men inte Ahmadreza Djalali.

Ingen vet var han är.

Hans advokat i Iran

vet inte heller var han är.

Advokaten har försökt

att få träffa Djalali

eller ringa till honom.

Men myndigheterna

i Iran säger nej.

Många är oroliga

för att Iran ska

avrätta Djajali.

Iran har dödat flera

andra fångar som varit

anklagade för spioneri.

Många är också

oroliga över Djalalis hälsa.

Tidigare i år fick han

en hjärtinfarkt.

Ingen vet hur han mår.

