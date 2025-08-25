Världen

Två personer för bort en skadad man.

Israel har attackerat ett sjukhus i staden Khan Yunis i Gaza. Flera journalister dödades. Foto: AFP/TT

Israel attackerade sjukhus

Israel fortsätter
attackera området Gaza.
Nu har Israel attackerat
ett sjukhus.
Sjukhuset heter Nasser
och ligger i staden Khan Yunis.

Ungefär 20 människor
ska ha blivit dödade.
Det säger myndigheterna i Gaza
som styrs av gruppen Hamas.

Minst fem av dem som dog
var journalister.
De stod på sjukhusets tak
för att rapportera om
Israels krig i Gaza.

De jobbade bland annat
för nyhetsbyråerna Reuters, AP
och Al Jazeera.

Israel ska också ha
gjort en ny attack
när personal på sjukhuset
sprang fram för att hjälpa
folk som blivit skadade.

Israels militärer säger
att de har attackerat
i Khan Yunis.

Militärerna har inte berättat
varför de attackerade.
Men de säger att de inte
skulle attackera journalister.

Israel säger att de
ska undersöka vad som hänt.
Men Israels undersökningar
om liknande händelser
har nästan aldrig kommit fram
till att militärerna gjort något fel.

8 SIDOR/TT

Regler i krig

  • Det finns regler för krig.
  • Den som gör attacker ska
    vara särskilt försiktig
    när det gäller sjukhus.
  • Folk som jobbar för tidningar och tv
    ska också skyddas i krig
    på samma sätt
    som vanliga människor.
  • Sedan år 2023 har
    Israel dödat över 200 journalister
    i kriget i Gaza.
    Tidigare i augusti blev
    sex palestinska journalister dödade
    i ett tält för journalister
    i Gaza stad.

25 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. Me skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 15:18

    Bullshit news . . .

    Svara
  2. Sofia skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 15:35

    Jag kan föreställa mig skriket om nån skulle skjuta ihjäl fem israeliska journalister. Varför förklaras IDF som terorister, som hamas? Hamas dödade bara 2000 oskyldiga, IDF 50 000 oskyldiga. Vem är då större skurk?

    Svara
  3. Victory skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 16:06

    Det är ingen som tror på dig, Sofia. IDF har inte dödat 50000. Only in your crazy dreams. Vi kan känna och vi känner att du ljuger. Vict

    Svara
  4. Sofia skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 16:27

    Victory: det är svenska tidningar och svt som säger det, bland andra. Säger du att de ljuger?

    Svara
  5. Has skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 17:17

    Ni 8 sidor stödjer Israel och kalla palatinas soldater för terrorister

    Svara
  6. James Kirk skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 19:13

    Varför släpper de inte gisslan? Kan någon förklara? Hamas har ingen chans mot IDF, tror jag.

    Svara
  7. Katrin skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 20:02

    Hamas började det blödiga kriget, fick stark motstånd och nu manipulerar i nyheterna, spelar offren. Att släppa fångar är första steget till fred! Varför gör de inte det?

    Svara
  8. FRIDA skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 21:24

    Båda idf och hamas är fel. Hamas bodde inte gjorde det i October 7 men idf dödar civila i Gaza idf byter inte om gisslan dom bara använder dom som sätt at starta krig mot civila i Gaza inte Hamas. Båda är dålig

    Svara
  9. FRIDA skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 21:25

    Man borde sluta kriget

    Svara
  10. Z skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 22:26

    Israel ljuger som USA och EU länder.

    Svara
  11. ä skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 00:46

    ä

    Svara
