Israel attackerade sjukhus

Israel fortsätter

attackera området Gaza.

Nu har Israel attackerat

ett sjukhus.

Sjukhuset heter Nasser

och ligger i staden Khan Yunis.

Ungefär 20 människor

ska ha blivit dödade.

Det säger myndigheterna i Gaza

som styrs av gruppen Hamas.

Minst fem av dem som dog

var journalister.

De stod på sjukhusets tak

för att rapportera om

Israels krig i Gaza.

De jobbade bland annat

för nyhetsbyråerna Reuters, AP

och Al Jazeera.

Israel ska också ha

gjort en ny attack

när personal på sjukhuset

sprang fram för att hjälpa

folk som blivit skadade.

Israels militärer säger

att de har attackerat

i Khan Yunis.

Militärerna har inte berättat

varför de attackerade.

Men de säger att de inte

skulle attackera journalister.

Israel säger att de

ska undersöka vad som hänt.

Men Israels undersökningar

om liknande händelser

har nästan aldrig kommit fram

till att militärerna gjort något fel.

8 SIDOR/TT