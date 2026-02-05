Världen
Mohammed Abu Mustafa är 17 år. Han och många fler väntar på att få lämna Gaza och få vård. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Ambulanser väntar vid gränsen vid Rafah. De ska köra sjuka som kommer ut. Foto: Mohamed Arafat/AP/TT
Najat Rubaie kramar sitt barnbarn som fick gå in i Gaza i måndags. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Flera barn dödade i Gaza
Minst fem barn blev dödade
i det palestinska området Gaza.
Det hände natten till onsdag.
Två av dem var bebisar.
Flera vuxna dog också i attackerna.
Det säger myndigheterna i Gaza.
Israel säger att de bombade
för att deras soldater
blev attackerade.
Nyligen öppnade en gräns
mellan landet Egypten och Gaza.
Gränsen är vid staden Rafah i Gaza.
Många tusen människor
vill lämna Gaza.
De behöver vård.
Bara fem sjuka personer
fick lämna Gaza första dagen.
Det fattas fortfarande mat
och mediciner i Gaza.
Lastbilar med hjälp
väntar också vid gränsen.
Israel släpper inte in dem.
Attackerna fortsätter
- Det har varit krig
i området Gaza
sedan oktober år 2023.
Israel och gruppen Hamas
krigar mot varandra.
Hamas styr i Gaza.
- Nu har det varit
paus i kriget i fem månader.
Men trots pausen
har det varit attacker
och människor dör.
- Israel och Hamas
anklagar varandra
för att bryta mot
reglerna för pausen.
5 februari 2026
Skulle det inte vara en vapenvila?? Israel bryr sig fortforande inte om vapenvila utan döder oskyldiga barn och folk. De hindrar också fortforande att folk i Gaza får hjälp och mat. Hela världen ser som Israel forsätter att göra krigsbrott 😢