Flera barn dödade i Gaza

Minst fem barn blev dödade

i det palestinska området Gaza.

Det hände natten till onsdag.

Två av dem var bebisar.

Flera vuxna dog också i attackerna.

Det säger myndigheterna i Gaza.

Israel säger att de bombade

för att deras soldater

blev attackerade.

Nyligen öppnade en gräns

mellan landet Egypten och Gaza.

Gränsen är vid staden Rafah i Gaza.

Många tusen människor

vill lämna Gaza.

De behöver vård.

Bara fem sjuka personer

fick lämna Gaza första dagen.

Det fattas fortfarande mat

och mediciner i Gaza.

Lastbilar med hjälp

väntar också vid gränsen.

Israel släpper inte in dem.

