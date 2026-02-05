Världen

  • Israel Palestinians Gaza

    Mohammed Abu Mustafa är 17 år. Han och många fler väntar på att få lämna Gaza och få vård. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT

  • Egypt Mideast Wars Gaza

    Ambulanser väntar vid gränsen vid Rafah. De ska köra sjuka som kommer ut. Foto: Mohamed Arafat/AP/TT

  • APTOPIX Israel Palestinians Gaza

    Najat Rubaie kramar sitt barnbarn som fick gå in i Gaza i måndags. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT

Flera barn dödade i Gaza

Minst fem barn blev dödade
i det palestinska området Gaza.
Det hände natten till onsdag.

Två av dem var bebisar.
Flera vuxna dog också i attackerna.
Det säger myndigheterna i Gaza.

Israel säger att de bombade
för att deras soldater
blev attackerade.

Nyligen öppnade en gräns
mellan landet Egypten och Gaza.
Gränsen är vid staden Rafah i Gaza.
Många tusen människor
vill lämna Gaza.
De behöver vård.
Bara fem sjuka personer
fick lämna Gaza första dagen.

Det fattas fortfarande mat
och mediciner i Gaza.

Lastbilar med hjälp
väntar också vid gränsen.
Israel släpper inte in dem.

8 SIDOR/TT

Attackerna fortsätter

  • Det har varit krig
    i området Gaza
    sedan oktober år 2023.
    Israel och gruppen Hamas
    krigar mot varandra.
    Hamas styr i Gaza.
  • Nu har det varit
    paus i kriget i fem månader.
    Men trots pausen
    har det varit attacker
    och människor dör.
  • Israel och Hamas
    anklagar varandra
    för att bryta mot
    reglerna för pausen.
En man på cykel framför trasiga hus. En man i det palestinska området Gaza cyklar förbi hus som har bombats sönder. Nyligen hände nya attacker i Gaza. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

5 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Enya skriver:
    5 februari, 2026 kl. 10:29

    Skulle det inte vara en vapenvila?? Israel bryr sig fortforande inte om vapenvila utan döder oskyldiga barn och folk. De hindrar också fortforande att folk i Gaza får hjälp och mat. Hela världen ser som Israel forsätter att göra krigsbrott 😢

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar