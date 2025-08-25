Ledarnas fruar skriver brev

Nyligen träffade

USAs ledare Donald Trump

Rysslands ledare Vladimir Putin.

De pratade om kriget i Ukraina.

Då fick Putin

också ett brev av Trump.

Donald Trumps fru Melania Trump

hade skrivit brevet.

I brevet skrev hon att Putin

ska tänka på barnens framtid.

Hon skrev inte vilka barn det handlade om,

men Ryssland har fått kritik

för att de har tagit barn från Ukraina.

Ingen vet exakt hur många barn

som Ryssland tagit.

Men det kan vara 35 tusen barn.

Det säger forskare i USA.

Efter det fick Melania Trump

ett brev från Olena Zelenska

som är gift med Ukrainas ledare Zelenskyj.

Där tackade hon Melania Trump

för att hon tänker på barnen.

Nu har Melania Trump

fått ett nytt brev.

Det är från Emine Erdogan

som är gift med Turkiets ledare

Recep Tayyip Erdogan.

Hon skriver att Melania Trump

också borde tänka på barnen i Gaza.

Emine Erdogan tycker att

Melania Trump ska säga till Israels ledare

Benjamin Netanyahu att sluta

göra så att folket i Gaza lider.

