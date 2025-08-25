Världen
Melania Trump, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan och Emine Erdogan. Bilden är från år 2019. Foto: Evan Vucci/AP/TT
Olena Zelenska med sin man Volodymyr Zelenskyj. Foto: Roberto Ronaldo/AP/TT
Ledarnas fruar skriver brev
Nyligen träffade
USAs ledare Donald Trump
Rysslands ledare Vladimir Putin.
De pratade om kriget i Ukraina.
Då fick Putin
också ett brev av Trump.
Donald Trumps fru Melania Trump
hade skrivit brevet.
I brevet skrev hon att Putin
ska tänka på barnens framtid.
Hon skrev inte vilka barn det handlade om,
men Ryssland har fått kritik
för att de har tagit barn från Ukraina.
Ingen vet exakt hur många barn
som Ryssland tagit.
Men det kan vara 35 tusen barn.
Det säger forskare i USA.
Efter det fick Melania Trump
ett brev från Olena Zelenska
som är gift med Ukrainas ledare Zelenskyj.
Där tackade hon Melania Trump
för att hon tänker på barnen.
Nu har Melania Trump
fått ett nytt brev.
Det är från Emine Erdogan
som är gift med Turkiets ledare
Recep Tayyip Erdogan.
Hon skriver att Melania Trump
också borde tänka på barnen i Gaza.
Emine Erdogan tycker att
Melania Trump ska säga till Israels ledare
Benjamin Netanyahu att sluta
göra så att folket i Gaza lider.
8 SIDOR/TT
25 augusti 2025
Barn växer i farlig världen…
