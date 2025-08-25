Världen

    Barn vid ett läger för människor som flyr i Sudan. Bilden är från augusti i år. Foto: Adlai Coleman/AP/TT

    Soldater från gruppen RSF som krigar i Sudan. Bild från år 2019. Foto: Hussein Malla(AP/TT

Många barn svälter i Sudan

Många människor
pratar om krigen
i Ukraina och Gaza.

Men samtidigt är det krig
i landet Sudan i Afrika.
Där blir det värre varje dag
för människorna.

Allt fler människor i Sudan
dör av svält eller
av sjukdomen kolera.

Det säger Förenta Nationerna, FN.
Ungefär 25 miljoner människor
i Sudan får för lite mat.
Många är kvinnor och barn
Det säger FN.

Det är två ledare för olika
grupper av militärer
som strider om makten i Sudan.

Den ena är ledare för landets armé.
Den andra för en grupp
som heter RSF.

RSF har tagit över allt fler
områden i Sudan.
Deras soldater släpper
inte in den hjälp med mat
som behövs i vissa områden.
Samtidigt dödar RSF
vanliga människor
som försöker fly.

Båda grupperna som strider
gör brott mot vanliga
i människor i kriget.
Det säger organisationer som jobbar
med mänskliga rättigheter.
Nu vill de ha en paus i kriget
så att människor kan få hjälp.

Men båda grupperna som krigar
får stöd från andra länder.
Det gör att kriget i landet blir värre.
Det blir svårare att stoppa.
Det säger experter.

Krig sedan år 2023

  • Det är krig i Sudan
    sedan år 2023.
  • Soldater i landets armé
    och soldater från gruppen RSF
    strider mot varandra.
  • Över 20 tusen människor
    har blivit dödade i kriget.
    Över 14 miljoner människor
    har flytt från sina hem.
  • Nästan 100 tusen människor
    har blivit smittade av sjukdomen
    kolera det senaste året.
  • Det är också svårt med mat.
    Många människor svälter.
  • Experter säger att det är
    den största katastrofen
    med människor
    i hela världen i Sudan.

25 augusti 2025

