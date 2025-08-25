Många barn svälter i Sudan

Många människor

pratar om krigen

i Ukraina och Gaza.

Men samtidigt är det krig

i landet Sudan i Afrika.

Där blir det värre varje dag

för människorna.

Allt fler människor i Sudan

dör av svält eller

av sjukdomen kolera.

Det säger Förenta Nationerna, FN.

Ungefär 25 miljoner människor

i Sudan får för lite mat.

Många är kvinnor och barn

Det säger FN.

Det är två ledare för olika

grupper av militärer

som strider om makten i Sudan.

Den ena är ledare för landets armé.

Den andra för en grupp

som heter RSF.

RSF har tagit över allt fler

områden i Sudan.

Deras soldater släpper

inte in den hjälp med mat

som behövs i vissa områden.

Samtidigt dödar RSF

vanliga människor

som försöker fly.

Båda grupperna som strider

gör brott mot vanliga

i människor i kriget.

Det säger organisationer som jobbar

med mänskliga rättigheter.

Nu vill de ha en paus i kriget

så att människor kan få hjälp.

Men båda grupperna som krigar

får stöd från andra länder.

Det gör att kriget i landet blir värre.

Det blir svårare att stoppa.

Det säger experter.

