Barn vid ett läger för människor som flyr i Sudan. Bilden är från augusti i år. Foto: Adlai Coleman/AP/TT
Soldater från gruppen RSF som krigar i Sudan. Bild från år 2019. Foto: Hussein Malla(AP/TT
Många barn svälter i Sudan
Många människor
pratar om krigen
i Ukraina och Gaza.
Men samtidigt är det krig
i landet Sudan i Afrika.
Där blir det värre varje dag
för människorna.
Allt fler människor i Sudan
dör av svält eller
av sjukdomen kolera.
Det säger Förenta Nationerna, FN.
Ungefär 25 miljoner människor
i Sudan får för lite mat.
Många är kvinnor och barn
Det säger FN.
Det är två ledare för olika
grupper av militärer
som strider om makten i Sudan.
Den ena är ledare för landets armé.
Den andra för en grupp
som heter RSF.
RSF har tagit över allt fler
områden i Sudan.
Deras soldater släpper
inte in den hjälp med mat
som behövs i vissa områden.
Samtidigt dödar RSF
vanliga människor
som försöker fly.
Båda grupperna som strider
gör brott mot vanliga
i människor i kriget.
Det säger organisationer som jobbar
med mänskliga rättigheter.
Nu vill de ha en paus i kriget
så att människor kan få hjälp.
Men båda grupperna som krigar
får stöd från andra länder.
Det gör att kriget i landet blir värre.
Det blir svårare att stoppa.
Det säger experter.
Krig sedan år 2023
- Det är krig i Sudan
sedan år 2023.
- Soldater i landets armé
och soldater från gruppen RSF
strider mot varandra.
- Över 20 tusen människor
har blivit dödade i kriget.
Över 14 miljoner människor
har flytt från sina hem.
- Nästan 100 tusen människor
har blivit smittade av sjukdomen
kolera det senaste året.
- Det är också svårt med mat.
Många människor svälter.
- Experter säger att det är
den största katastrofen
med människor
i hela världen i Sudan.
25 augusti 2025
