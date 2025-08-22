Världen
Israel har attackerat Khan Younis i södra Gaza. Foto: Mariam Dagga/AP/TT
Många människor dödade i Gaza
Över 60 tusen människor har dött
i Israels krig i Gaza
sedan oktober år 2023.
Det säger flera organisationer.
Israel säger att de krigar
mot gruppen Hamas.
Många av de dödade
är vanliga människor.
Det skriver tidningen The Guardian.
Över 80 procent av människorna
som Israel har dödat
ska ha varit vanliga människor.
Det är ovanligt att så
många vanliga människor
blir dödade i ett krig.
Om siffrorna stämmer
har det bara hänt
tre gånger tidigare
sedan 1900-talet.
Det var bland annat
under folkmorden
i Rwanda och Srebrenica.
Men Israels militärer säger
att siffrorna är fel.
Många fler av de döda
är människor med vapen,
säger de.
Det har blivit svårare
för experter att ta reda på
hur många som har dött i krig.
Det skriver Uppsala universitet.
Det kan vara svårt att veta
vilka av de döda
som hade vapen
och vilka som var
vanliga människor.
8 SIDOR/TT
22 augusti 2025
Hamas är terrorister och de ljuger om hur många som har dödats. Det är mindrevärde hälften. De är de som skjuter ihjäl människor som hämtar mat. De är monster och gör vad som helst för att stjäla Israel. Det de gör mot Israel är det värsta dådet på Jorden.
Gud är rasande.
Jag ber varje dag att kriget skulle ta slut.
Och sen när Israel dödar presis alla så säger vi bara: ”oj, det borde inte ha skedd, hur kunde det ofattbara hända….igen….”