Många människor dödade i Gaza

Över 60 tusen människor har dött

i Israels krig i Gaza

sedan oktober år 2023.

Det säger flera organisationer.

Israel säger att de krigar

mot gruppen Hamas.

Många av de dödade

är vanliga människor.

Det skriver tidningen The Guardian.

Över 80 procent av människorna

som Israel har dödat

ska ha varit vanliga människor.

Det är ovanligt att så

många vanliga människor

blir dödade i ett krig.

Om siffrorna stämmer

har det bara hänt

tre gånger tidigare

sedan 1900-talet.

Det var bland annat

under folkmorden

i Rwanda och Srebrenica.

Men Israels militärer säger

att siffrorna är fel.

Många fler av de döda

är människor med vapen,

säger de.

Det har blivit svårare

för experter att ta reda på

hur många som har dött i krig.

Det skriver Uppsala universitet.

Det kan vara svårt att veta

vilka av de döda

som hade vapen

och vilka som var

vanliga människor.

