Världen

Barn med hinkar försöker samla mat från ett kök.

Människor i Gaza har ingen mat. Foto: Hatem Ali/AP/TT

Stor svält i Gaza

Krisen med mat, vatten
och medicin fortsätter
i området Gaza.

Svälten i delar av Gaza
är nu mycket stor.
När gruppen IPC undersöker
är svälten på den högsta nivån.

Det betyder att människor
redan dör av hunger
och sjukdomar.
Barn under fem år
är bland de som dör.

En tredjedel av folket i Gaza
har inte ätit på flera dagar.
Många är hungriga
och letar i sopor.

– Läget är katastrof.
Det enda som kan
stoppa svälten
är en paus i kriget
och mer hjälp.

Det säger experter
som har gjort rapporten.

Flera organisationer kräver
att mer mat, vatten och medicin
kommer in i Gaza.

IPC är en internationell grupp.
Den undersöker hunger
och svält i världen.

8 SIDOR/TT

22 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. v skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 15:52

    snart är samma här i Sverige. många barnfamiljer har det tufft och gamla människor med .så tråkigt.

    Svara
  2. Sofia skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 15:57

    Israel orsakade det med flit. Om detta får ni berätta.

    Svara
  3. Anonym men logisk skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 16:29

    Varför visar Hamas fortfarande inte empati för sitt eget Gaza-folk medan hela världen visar medmänsklighet? Varför släpper Hamas fortfarande inte israeliska gisslan?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar