Stor svält i Gaza

Krisen med mat, vatten

och medicin fortsätter

i området Gaza.

Svälten i delar av Gaza

är nu mycket stor.

När gruppen IPC undersöker

är svälten på den högsta nivån.

Det betyder att människor

redan dör av hunger

och sjukdomar.

Barn under fem år

är bland de som dör.

En tredjedel av folket i Gaza

har inte ätit på flera dagar.

Många är hungriga

och letar i sopor.

– Läget är katastrof.

Det enda som kan

stoppa svälten

är en paus i kriget

och mer hjälp.



Det säger experter

som har gjort rapporten.

Flera organisationer kräver

att mer mat, vatten och medicin

kommer in i Gaza.

IPC är en internationell grupp.

Den undersöker hunger

och svält i världen.

