Världen
Människor i Gaza har ingen mat. Foto: Hatem Ali/AP/TT
Stor svält i Gaza
Krisen med mat, vatten
och medicin fortsätter
i området Gaza.
Svälten i delar av Gaza
är nu mycket stor.
När gruppen IPC undersöker
är svälten på den högsta nivån.
Det betyder att människor
redan dör av hunger
och sjukdomar.
Barn under fem år
är bland de som dör.
En tredjedel av folket i Gaza
har inte ätit på flera dagar.
Många är hungriga
och letar i sopor.
– Läget är katastrof.
Det enda som kan
stoppa svälten
är en paus i kriget
och mer hjälp.
Det säger experter
som har gjort rapporten.
Flera organisationer kräver
att mer mat, vatten och medicin
kommer in i Gaza.
IPC är en internationell grupp.
Den undersöker hunger
och svält i världen.
8 SIDOR/TT
22 augusti 2025
snart är samma här i Sverige. många barnfamiljer har det tufft och gamla människor med .så tråkigt.
Israel orsakade det med flit. Om detta får ni berätta.
Varför visar Hamas fortfarande inte empati för sitt eget Gaza-folk medan hela världen visar medmänsklighet? Varför släpper Hamas fortfarande inte israeliska gisslan?