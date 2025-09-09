Frankrikes regering slutar

Det är kris i politiken

i landet Frankrike.

Regeringen måste sluta.

Det har riksdagen röstat om.

Frankrike har stora skulder.

Regeringen vill därför

spara pengar genom att

ändra i vården

stoppa pengar till pensioner

ta bort två lediga dagar på året.

Förslagen får mycket kritik.

Därför har politikerna i riksdagen

röstat emot regeringen.

Nu måste landets ledare

Emmanuel Macron välja

en ny statsminister.

Sedan ska den försöka

ordna en ny regering.

Men det kan bli svårt.

Frankrike har många partier.

Det gör att politikerna

ofta tycker olika.

Ingen grupp är stor nog

att styra landet själv.

Därför blir det många bråk

och regeringar håller inte länge.

De senaste åren

har Frankrike haft

flera olika regeringar.

