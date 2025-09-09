Världen
Statsministern Francois Bayrou och hans regering måste sluta. Foto: Christophe Ena/AP/TT
Frankrikes regering slutar
Det är kris i politiken
i landet Frankrike.
Regeringen måste sluta.
Det har riksdagen röstat om.
Frankrike har stora skulder.
Regeringen vill därför
spara pengar genom att
- ändra i vården
- stoppa pengar till pensioner
- ta bort två lediga dagar på året.
Förslagen får mycket kritik.
Därför har politikerna i riksdagen
röstat emot regeringen.
Nu måste landets ledare
Emmanuel Macron välja
en ny statsminister.
Sedan ska den försöka
ordna en ny regering.
Men det kan bli svårt.
Frankrike har många partier.
Det gör att politikerna
ofta tycker olika.
Ingen grupp är stor nog
att styra landet själv.
Därför blir det många bråk
och regeringar håller inte länge.
De senaste åren
har Frankrike haft
flera olika regeringar.
8 SIDOR/TT
9 september 2025
Ganska konstigt att Marcon ska sitta kvar, då är det ju han som är ytterst ansvarig. Men de har säkert sina regler vem sparkar vem.